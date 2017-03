Hanauer liefern Fehlerfestival ab

Offenbach - Mit dem fünften Sieg in Folge baute Spitzenreiter Rot-Weiß Babenhausen die Führung in der Handball-Landesliga Süd der Männeraus. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten aus Pfungstadt vor der zweiwöchigen Spielpause.

Die anderen drei Teams aus der Region hatten allesamt das Nachsehen in ihren Begegnungen.

TV Glattbach – HSG Rodgau Nieder-Roden II 37:30 (18:11)

Ohne sieben Spieler traten die Nieder-Rodener die Reise nach Glattbach an. Dabei lieferten sie trotz der Personalsorgen eine ordentliche Leistung. „Wenn ich gerade nicht selbst gespielt habe, stand mit Sicherheit eine der jüngsten Mannschaften der Landesliga auf dem Feld. Dafür hat es die Truppe ganz gut gemacht“, lobte Rodgaus Spielertrainer John Meincke. Ausschlaggebend für die Niederlage war eine Phase, in der die Gäste einige freie Bälle verworfen und „unglückliche Pfiffe“ bekommen haben. Binnen fünf Minuten zogen die Gastgeber mit sechs Treffern davon. „Den Rückstand haben wir in diesem Spiel leider nie mehr aufholen können“, erklärte Meincke.

Spielfilm: 0:1, 5:3, 7:7, 13:8, 16:9, 18:11 - 23:15, 25:19, 30:23, 34:26, 37:30

Zeitstrafen: 2:2 – 7m: 4/5 - 3/4

Nieder-Roden II: Weindorf, Weiß; Pardon (2), Ruhmann (2), Moll (2), Probanowski (2), Giel (2), Schultheis (2), Kiefer (8/3), Meincke (7), Specht (1), Seitel (2)

SG Arheilgen – HSG Hanau II 30:25 (17:13)

Durch die Niederlage beim Tabellenvorletzten verpassten es die Hanauer, den Anschluss an Spitzenreiter Babenhausen zu halten. Auch Pfungstadt zog wieder an der HSG vorbei. „Eine verdiente Niederlage. Wir haben ein Fehlerfestival abgeliefert“, ärgerte sich Jörn Schmitz, Betreuer der Hanauer. „Am Ende haben wir zu viele Fehler gemacht, um zu gewinnen.“ In der Schlussphase glichen die Gäste den Rückstand, der zwischenzeitlich sechs Treffer betrug, zwar aus. Doch ein 5:0-Lauf der Arheilger in den letzten sieben Minuten sorgte für die Entscheidung.

Spielfilm: 0:1, 5:1, 10:6, 13:9, 17:13 – 18:16, 22:18, 23:22, 25:25, 30:25

Zeitstrafen: 0:4 – 7m: 5/5 - 3/3 – Rote Karten: Abe (25., Arheilgen) / Popiolek (60., Hanau)

Hanau II: Gronostay, Heuser; J. Kegelmann (8/3), D. Kegelmann (2), Popiolek (2), Faust (2), Niederhüfner, Steiner (4), Kulka (4), Plitzko, Seidenspinner (3)

SG Egelsbach – TSV Pfungstadt 25:31 (11:11)

Gegen den Tabellenzweiten verpassten die Egelsbacher eine Vorentscheidung im Abstiegskampf und den wohl sicheren Klassenerhalt. Drei Minuten vor der Pause waren die Gastgeber noch mit vier Toren in Front, verspielten diese Führung aber noch bis zum Ende der ersten Hälfte. Mit 11:11 ging es in die Kabinen. „Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir sind gut gestartet und haben bis zur 27. Minute ganz vieles richtig gemacht“, ärgerte sich Egelsbachs Trainer Sadri Syla über die aus seiner Sicht „unnötige Niederlage“.

Spielfilm : 2:4, 7:5, 11:7, 11:11 – 12:18, 17:21, 20:25, 22:29, 25:31

Zeitstrafen: 3:4 – 7m: 3/3 - 6/8 – Rote Karte: Leptich (46., Egelsbach)

Egelsbach: Eberhardt, Rossetto; Himmel, Frank (1), Syla, Pachert (2), Sonntag (4), Pasincevs (6), Meinelt (2), Leptich, Hupfer, Gärtner (6/3), Brandscheidt (4), Möllenhecker

SG Rot-Weiß Babenhausen – SKG Roßdorf 33:25 (15:9)

„Es war das erwartet schwere Kampfspiel“, resümierte Babenhausens Trainer Oliver Schulz. Aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle kamen auch zwei Spieler aus der A-Jugend zum Einsatz. „Sie haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Schulz. Dank eines Blitzstarts und einer 8:2-Führung nach elf Minuten war der Erfolg des Tabellenführers nie gefährdet. Unzufrieden war der Coach allerdings mit der Chancenauswertung seines Teams: „Das Ergebnis ist mindestens fünf Tore zu gering ausgefallen. Das ist das Einzige, was es zu meckern gibt.“

Spielfilm: 5:1, 8:2, 10:7, 15:9 – 20:12, 24:14, 26:17, 33:25

Zeitstrafen: 2:4 – 7m: 1/4 - 5/6 – Rote Karte: Geist (16., Babenhausen)

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Geist, Brandt (5), Horikawa (4), Grimm (4), Hollnack (5), Sillari, Toscano (10), Rodrigues da Silva (3/1), Schlett, Ratley (1), Wallner (1), Lehmberg - lahe

