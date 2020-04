HSG Langen hält sich mit Feiern noch zurück

Die Handballer der HSG Langen stehen dicht vor dem größten Erfolg seit Gründung der Spielgemeinschaft aus TV und SSG Langen vor 27 Jahren, dem Aufstieg in die Landesliga.

Langen – Als die Saison in Folge der Coronavirus-Pandemie am 13. März abgebrochen wurde, führten sie die Tabelle der Bezirksoberliga Darmstadt an - trotz des Abzugs von zwei Punkten wegen zu wenig gestellter Schiedsrichter. Ausschlaggebend für Platz eins vor der punktgleichen ESG Crumstadt/Goddelau wäre der gewonnene direkte Vergleich. Die Langener aber geben sich immer noch zurückhaltend.

„Wir feiern noch nicht“, sagt Trainer Sebastian Poeck, „uns hat immer noch niemand den Aufstieg bestätigt.“ Alles andere wäre aber schwer zu akzeptieren. „Wenn wir nicht aufsteigen dürften, würde ich das nicht verstehen“, sagt Poeck, „wir sind Erster mit und ohne Punktabzug und haben beide Spiele gegen Crumstadt gewonnen.“

Es wäre der verdiente Lohn für eine starke Saison der Langener, die schon in der vorigen Runde als Tabellenzweiter Meisterschaft und Aufstieg nur um zwei Punkte verpasst hatten. Drei Abgänge wurden durch drei Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft kompensiert plus dem „zugelaufenen“ (Poeck) Patrick Schweizer, den es aus beruflichen Gründen nach Langen verschlagen hatte, der die Lücke am Kreis füllte und sich als kongenialer Partner von Markus Kochler im Mittelblock erwies. „In der Abwehr sind wir noch einen Tick stärker geworden“, sagt Poeck, „und dazu hatten wir ja immer noch das Plus der großen Breite im Kader und der starken Fitness, für die jeder selbst sorgt, weil wir alle erfolgreich sein wollen.“

Los ging die Saison allerdings mit einer kalten Dusche, einer Heimniederlage gegen den TV Lampertheim, der ersten Punktspielniederlage im Sportzentrum Nord seit dem 22. Oktober 2017. „In diesem Spiel hatten wir wirklich größere Personalprobleme. Aber vielleicht war das ein Weckruf zur rechten Zeit“, sagt Poeck. Danach jedenfalls blieben die Langener zwölf Mal in Folge ohne Niederlage bis zum Ende der Hinrunde mit zehn Siegen und lediglich zwei Unentschieden in schweren Auswärtsspielen.

Die Rückrunde im Januar begann dann aber wie die Hinrunde – mit einer Niederlage gegen Lampertheim. „Die liegen uns nicht“, meint Poeck, dessen Team fortan hinter Spitzenreiter Crumstadt hinterherrannte. Bis zum Spiel der Spiele, dem direkten Duell der beiden Spitzenteams am 9. Februar in Langen.

„Da standen wir mit dem Rücken zur Wand, bei einer Niederlage wäre Crumstadt wohl zu weit weg gewesen“, sagt Poeck. Ein Jahr zuvor hatten die Langener das letztlich entscheidende Spitzenspiel gegen den späteren Meister TV Groß-Rohrheim verloren. Jetzt führten sie lange, ohne sich aber entscheidend absetzen zu können, bevor sie in der 49. Minute auf einmal in Rückstand gerieten. Dann aber traf Schweizer zum 22:21 und Kai Malecha erhöhte auf 23:21. Und mit einem Ballgewinn beim letzten Crumstädter Angriff sicherte Rechtsaußen Malecha den Sieg, der der HSG Langen die Tabellenführung zurückbrachte, die mit drei weiteren Siegen bis zum Saisonabbruch behauptet wurde. „Da hatten wir sicherlich auch das nötige Glück, waren aber auch einen Tick cleverer“, meint Poeck, dessen sechsjährige Arbeit mit dem Team aus fast ausnahmslos Langener Eigengewächsen nun voraussichtlich gekrönt wird mit dem Aufstieg in die Fünftklassigkeit.

HSG Langen 2019/20:

Tor: Sven Schally (19 Einsätze/2 Tore), Bastian Teufel (15/0), Paul Teufel (4/0)

Rückraum links: Markus Kochler (18/71), Lennart Müller (20/67), Haiko Metzger (18/39), Henrick Schummer (7/13)

Rückraum Mitte: Pascal Kretschmann (19/38, Jonas Schneider (16/28), Daniel Scherin (5/5), Tim Werwitzke (2/2), Thomas Bruschewski (2/1)

Rückraum rechts: Dennis Oldenburg (17/86), Leon Metzger (20/51)

Linksaußen: Tom Nagel (13/70), Nils Ruder (18/14), Maurice Lippert (3/0)

Rechtsaußen: Kai Malecha (17/60)

Kreis: Patrick Schweizer (19/29), Florian Schlesinger (16/8), Stefan Passmann (2/4)

Trainer: Sebastian Poeck – Co-Trainer: Karsten Hickler

VON STEFAN MORITZ

Quelle: op-online.de