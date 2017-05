Biegler und Co. in Bürgel

Offenbach - Handball-Oberligist TSG Bürgel präsentiert sein neues Team am Samstag, 24. Juni, 15 Uhr, in einem Spiel gegen die Allstars.

Das Prominententeam von Damen-Bundestrainer Michael Biegler tritt in der Sportfabrik u. a. mit den Ex-Nationalspielern Christian Schwarzer, Stefan Kretzschmar und Markus Baur an. Tickets für Erwachsene (12 Euro) und Jugendliche bis 14 Jahre (neun Euro) sind in der Geschäftsstelle und der Sportsbar am Mainzer Ring erhältlich. Nach Markus Wagenknecht (SG Arheilgen) vermeldet die TSG den nächsten Zugang: Linksaußen Svante Stegmann, der in Frankfurt studiert, kommt aus der Jugend des HSV Hamburg. (app)

Dank Prokops Taktik zur EM: Handballer loben Bundestrainer Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)