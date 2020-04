Doch keine Absteiger - Jubel beim OFC und Preagberg, in Dietzenbach, Klein-Auheim und Babenhausen

In der vorzeitig abgebrochenen Saison wird auf Absteiger verzichtet - zu Freude einiger Vereine aus der Region.

Offenbach – Der Hessische Handball-Verband hat eingelenkt. Nach der Empfehlung des Deutschen Handballbundes an seine souveränen Landesverbände, in dieser wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Saison auf Absteiger zu verzichten, hat auch der hessische Verband seine offenbar vorschnell verkündete, umstrittene Entscheidung zur Saisonwertung diesbezüglich abgeändert.

Für großen Jubel sorgte diese Kehrtwende bei den Handballern von Kickers Offenbach und den Frauen der HSG Dietzenbach, die nun doch in der Landesliga bleiben dürfen, und bei den Handballern der HSG Preagberg, die wegen des bevorstehenden Abstiegs aus der Bezirksoberliga schon einen Widerspruch ans Sportgericht gesandt hatten. „Wir begrüßen diese Entscheidung natürlich sehr“, sagte OFC-Abteilungsleiter Manuel Dieter, „wir freuen uns sehr, dass wir so keinen Ärger mehr haben und nicht irgendwelche rechtlichen Schritte einleiten müssen, um in der Landesliga bleiben zu dürfen.“

Auch die Handballer des TSV Klein-Auheim und die Frauen der SG Dietesheim/Mühlheim dürfen nun doch in der Bezirksoberliga bleiben und selbst die Männer der SG Rot-Weiß Babenhausen, mit nur 6:32 Punkten eigentlich abgeschlagener Absteiger aus der Oberliga, wittern wieder Morgenluft: „Wir nehmen die Herausforderung an“, teilte der Vorstandsvorsitzende Andreas Bludau mit: „Unsere Trainer waren mit Nachdruck dafür, und wir als Verein unterstützen sie dann auch darin.“

Auch der TSV Klein-Auheim, mit 6:31 Punkten Tabellenletzter der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau der Männer, hat nun verkündet, in dieser Klasse bleiben zu wollen. „Für uns ist das die Wunschlösung“, sagte TSV-Trainer Peter Corell.

Noch nicht entschieden über ihre künftige Spielklasse haben die Handballerinnen der SG Dietesheim/Mühlheim. Der mit 8:28 Punkten Vorletzte der Bezirksoberliga hat neben dem vermeintlichen Abstieg auch noch den Abgang von Trainer Mischa Brodda nach vier Jahren zu verkraften und hat die Suche nach einem Nachfolger noch nicht abgeschlossen. „Ob unsere Damen weiterhin in der Bezirksoberliga spielen oder freiwillig absteigen, werden wir in Ruhe entscheiden“, hieß es gestern aus dem Vorstand der Spielgemeinschaft. Einen freiwilligen Abstieg hat der Hessische Handball-Verband allen Mannschaften gestern ausdrücklich erlaubt.

Durch die Aussetzung des Abstiegs in dieser Saison kommt es in der nächsten ohne solche Rückzüge zu einer Aufstockung der Spielklassen. Da die Meister aufsteigen und jeweils drei Aufsteiger zu integrieren sind, werden den Ober- und Landesligen der Männer 16 statt 14 Teams angehören, im Frauenbereich 14 statt 12 Teams. Dafür soll es in der kommenden Runde mehr Absteiger geben, wobei eine genaue Regelung dazu noch aussteht. „Das nehmen wir gerne in Kauf, um dafür weiterhin in der Landesliga spielen zu dürfen. Das ist für die weitere Entwicklung unserer Handballabteilung einfach unheimlich wichtig“, sagte OFC-Abteilungsleiter Dieter.

Die Bezirksoberliga Offenbach-Hanau der Männer wird durch zwei Aufsteiger aus der A-Klasse 15 statt 14 Teams haben. Bis diese Aufsteiger offiziell gekürt werden, wird es aber noch etwas dauern. Denn der HHV hat gestern auch noch verkündet, dass nun doch nicht mehr die Tabellen zum Stand des Saisonabbruchs am 13. März als Abschlusstabellen gelten sollen, sondern dass diese bis Ende April aus einer Quotientenberechnung erstellt werden sollen, nach einem Verfahren, das noch nicht bekannt gegeben wurde, aber den Klassenleitern alsbald zur Verfügung gestellt werden soll. Dadurch soll eine Benachteiligung von Mannschaften im Aufstiegsrennen, die weniger Spiele als die Konkurrenz absolviert haben, beseitigt werden. Ausdrücklich sollen aber Punktabzüge für zu wenig gestellte Schiedsrichter in dieses Verfahren einbezogen werden.

Kein gutes Bild im gesamten Verfahren hat das Präsidium des Hessischen Handball-Verbandes abgegeben. Denn das hatte vor seiner jetzigen Kehrtwende seine ursprüngliche Entscheidung von vor drei Wochen, die Tabellen mit Stand vom 13. März als entscheidend für Auf- und Abstieg zu nehmen, zwischenzeitlich sogar noch einmal ausdrücklich bestätigt. „Ohne diese voreilige Entscheidung hätte sich das Präsidium eine Menge Ärger ersparen können“, sagte OFC-Abteilungsleiter Dieter. Und mit der jetzigen Kehrtwende könnte sich das Präsidium sogar noch neuen Ärger einhandeln. Denn wenn nun durch die neue Quotientenberechnung der Abschlusstabellen andere Teams aufsteigen dürfen als nach den Tabellen vom 13. März, könnten die neuen Leidtragenden dagegen klagen. „Für diese Teams könnte schon Vertrauensschutz gegeben sein“, hat der auf Handballrecht spezialisierte Rechtsanwalt Helge-Olaf Käding (Minden) erklärt. Nach der ersten Erklärung des HHV-Präsidiums hätten diese Teams vielleicht schon darauf vertrauen dürfen, aufgestiegen zu sein.

Grundsätzlich überwiegen bei der nun geltenden Regelung aber wohl die Vorteile. „Das ist die Variante mit den wenigsten benachteiligten Vereinen“, meint auch Sascha Möhwald aus dem Vorstand der HSG Preagberg.

