Handballern der TSG Bürgel fehlt die Leichtigkeit

Offenbach – Nach der 25:28-Niederlage gegen die SG Bruchköbel, der zweiten Heimniederlage in Folge, sah Sven Lenort, Trainer beim Handball-Oberligisten TSG Bürgel, Parallelen zur vergangenen Saison: „Auch da war nach der Winterpause bei uns ein bisschen der Wurm drinnen. “.

Nach der desaströsen zweiten Hälfte beim 22:34 gegen Gensungen/Felsberg – die TSG verlor den zweiten Durchgang mit 10:23 – war den Offenbachern gegen den Drittliga-Absteiger doch noch die Versicherung anzumerken. „Wir sind schlecht reingekommen, hatten Gesungen noch im Hinterkopf, das hat man zu Beginn an zwei Fehlpässen hintereinander gesehen. Wir haben derzeit nicht die Leichtigkeit wie vor der Winterpause. Aber das kann nicht die Ausrede sein für das, was wir teilweise im Angriff gespielt haben“, meinte Lenort.

Denn trotz der taktischen Vorgabe, nicht über den Bruchköbeler Innenblock mit dem starken Jannik Hoffmann anzugreifen, „haben wir es sieben-, acht- neunmal durch die Mitte versucht und sind gescheitert. So kann man kein Spiel gewinnen“, stellte der TSG-Trainer fest.

Lediglich in der letzten Viertelstunde zeigten die Offenbacher, was in ihnen steckt und kamen beim 24:25 (57.) sogar nochmals bis auf ein Tor heran. „Am Ende können wir das Spiel sogar noch drehen, aber wir hatten auch einfach zu viele Pfostenwürfe“, stellte Lenort fest. Gut ein halbes Dutzend Mal trafen die Gastgeber nur das Gebälk. „Das passt ein bisschen zu unserer aktuellen Situation“, meinte Lenort.

Dass die Konkurrenten Gensungen und Pohlheim am Wochenende patzten, interessiert ihn nicht sonderlich: „Wir schauen seit vergangener Woche nicht mehr auf die Tabelle, sondern nur auf uns“, sagte Lenort. leo

