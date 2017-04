Henne als Fels in der Brandung

OFFENBACH - Noch zwei Siege fehlen dem SV Pars Neu-Isenburg zur Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Offenbach West. Der Aufsteiger gewann das Derby bei der zweiten Mannschaft der TSG Neu-Isenburg klar mit 10:0.

Dagegen patzte Verfolger FC Fortuna Offenbach, kam auf eigenem Platz gegen Türkgücü Dietzenbach nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und hat nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den SV Dreieichenhain (ein Spiel weniger). Der Sportverein setzte sich mit 2:1 gegen die DJK Sparta durch.

Im Kampf gegen den Abstieg kassierten der TV Dreieichenhain (0:4 im Derby bei Fortuna Dreieich) und die zweite Mannschaft der SG Rosenhöhe (1:3-Niederlage bei Susgo Offenthal) empfindliche Niederlagen. Die Begegnung zwischen dem FC Maroc Offenbach und der zweiten Mannschaft der Spvgg. 03 Neu-Isenburg wurde wegen des Spieles von Kickers Offenbach abgesetzt. „Beide Vereine konnten sich kurzfristig nicht auf einen Termin einigen, sodass die Begegnung neu angesetzt wird“, sagte Klassenleiter Winfried Kaiser.

TSG Neu-Isenburg II - SV Pars Neu-Isenburg 0:10 (0:6). Der Tabellenführer gab sich im Derby keine Blöße und hat einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft getan. „Wir sind derzeit nicht in der Lage, einer so starken Mannschaft Paroli zu bieten“, sagte TSG-Abteilungsleiter Günter Gottschalk.

TSG Neu-Isenburg II: Ritter; Alfarano, Ruggieri, Flinner, Gulin, Khaldy, Sen, Kuru, Y. El Issami, Chihab (M. El Issami, R. Sari, S. Sari)

SV Pars Neu-Isenburg: Dzino; A. Öztas, Ispir, G. Öztas, Albayrak, Özdamar, H. Erdem, Tabibzadeh, Baydar, Puls, E. Erdem, Salili (Abate Melesse, Arif, Hensel)

Tore: 0:1 H Erdem (3.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Özdamar (19., 34., 42., 44.), 0:6, 0:7 H. Erdem (45., 52.), 0:8, 0:9 Puls (61., 65.), 0:10 Ayhanino Baydar (88.) - Gelb-Rot: Gegen einen Neu-Isenburger (77.)

FC Fortuna Offenbach - Türkgücü Dietzenbach 0:0. Die Gäste erkämpften sich im Spitzenspiel ein torloses Remis. „Wir hatten eine ganze Reihe von hundertprozentigen Torchancen“, sagte Fortuna-Sprecher Giovanni Santagada. „Wir haben alles nach vorne geworfen, doch die Gäste standen in der Defensive sehr sicher, uns ist einfach kein Treffer gelungen.“

FC Fortuna Offenbach: Wassef; Yigitbilek, Rahbani, Rivieccio, T. Leppin, Miltenberger, Reigl, Modica, Marino, Weihs, M. Leppin, (Calabrese, Taranto, Di Falco)

Türkgücü Dietzenbach: Yando; Kolar, Harputlu, Dogan, Tekin, Kirazli, Cagrici, Kuzkaya, Bicer, Atmaca, Mohammadi (Oelmez, Topkiran)

SV Dreieichenhain - DJK Sparta Bürgel 2:1 (1:1). Zu einem Arbeitssieg kam der Sportverein. „Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber wir waren einfach einen Tick besser und haben auch verdient gewonnen“, sagte Dreieichenhains Co-Trainer Klaus Kramer.

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Komorek, Winkel, Haller, Ehlert, Korth, Mann, Yagmur, Aydin, Kossak, Somma (Konetschnik, K. Pawlik)

DJK Sparta Bürgel: Franzen; Wolf, Kresovic, Klaussner, Nishida, Linzenbold, Blazevic, Spionjak, Dziewior, Jäger, Schindelar (Noori, Zugai)

Tore: 0:1 Noori (5.), 1:1 Yagmur (40.), 2:1 K. Pawlik (54.)

Fortuna Dreieich - TV Dreieichenhain 4:0 (3:0). Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und lagen im Derby schnell in Führung. „Nach dem 3:0 war die Partie entschieden und wir haben es nach der Pause etwas ruhiger angehen lassen“, sagte Fortuna-Trainer Aidin Avdic. „Am Ende haben wir noch einmal zugelegt und den vierten Treffer erzielt.“

Fortuna Dreieich: Frank; Dreyer, Schrader, Boehme, Lechner, Kifle, Teyet, Schellhorn, Lucente, Mengel, Altomari (Takele, Avdic)

TV Dreieichenhain: Knecht; Werner, Heil, Bonert, Demharter, Amin, Hansen, Haimerl, Dailli, Geis, Geschwendtner (Werkmann, Mularczyk, Köhler)

Tore: 1:0 Altomari (11.), 2:0 Schellhorn (13.), 3:0 Altomari (31.), 4:0 Takele (70.)

SSG Langen - Kickers Obertshausen II 2:0 (0:0). Im Kampf gegen den Abstieg gelang der SSG Langen ein wichtiger Heimerfolg. „Wir waren von Beginn an die bessere Elf“, sagte Langens Trainer Patrick Arnold. „Doch im ersten Spielabschnitt haben wir unsere Chancen nicht verwertet.“ So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe SSG-Spieler Elias Tekalegn Tesema mit seinem Treffer den Bann brach.

SSG Langen: Starck; Tatari, Lazzaro, Sejdic, Wilhelm, B. Tesema, Alsleben, Gajdurovic, Tucci, E. Tesema, Sterk (

Kickers Obertshausen II: Schlaud; Kanert, Chr. Arndt, Kupresak, Bott, Bischof, Will, El Barkani, Durante, Kulke, M. Schmidt (J. Schmidt, Nazic, Kaiser)

Tore: 1:0 E. Tesema (73.), 2:0 Gajdurovic (90.)

Susgo Offenthal - SG Rosenhöhe II 3:1 (0:1). Zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft war Offenthals Abteilungsleiter Manfred Haas. „Dies war ein wichtiger Sieg für uns“, meinte er und ergänzte: „In der ersten Halbzeit war die Partie noch ausgeglichen, nach der Pause wurden wir immer stärker und haben am Ende auch verdient gewonnen.“

Susgo Offenthal: Peters; Jung, Kniller, Boyraz, Stimpel, Maldera, Pompizzi, Lahri, Krilovic, Wegenast, Spiess (Brestel, Asadfali, Kauer)

SG Rosenhöhe II: Smertenko, Chantzaras, Fattizzo, Prevete, Vaitkus, Mitroudis, Ahmed, Zindros, Kolodziej, Taranto, Korkosz (Cama)

Tore: 0:1 Zindros (12.), 1:1 Lahri (63./FE), 2:1 Pompizzi (67.), 3:1 Krilovic (87.) - Gelb-Rot: Mitroudis (SGR, 88.)

BSC 1899 Offenbach - Squadra Azzurra 2:2 (2:0). Im mit Spannung erwarteten Derby sahen die Gastgeber lange Zeit wie die sicheren Sieger aus, führten zur Pause mit 2:0. „Nach Wiederanpfiff haben wir das Spiel aus der Hand gegegeben“, sagte Valerio Proto vom BSC-Trainerteam: „Die Squadra hat sehr viel Druck gemacht. Mit dem Punkt am Ende bin ich sehr zufrieden.“ Proto lobte Torwart Ralph Henne. „Er stand in der Schlussphase wie ein Fels in der Brandung, hat uns mit seinen Paraden den Punkt gerettet.“ Henne hielt auch in der Schlussphase einen von Andrea Enrico Savoca geschossenen Elfmeter.

BSC 1899 Offenbach: Henne; Keoseoglu, Pruss, Lutumba, Vachtanidis, Vadina, Seidel, Tas, Mihai, Jaatit, Saka (Cevik, Nebeling)

Squadra Azzurra Offenbach: Mazza; Alimpasoglu, A. Savoca, De Angelis, Torrico, Kockiri, A. Di Vivo, G. Savoca, S. Di Vivo, De Astis, F. Corso (G. Corso, Fazio)

Tore: 1:0 Vachtanidis (31.), 2:0 Mihai (33.), 2:1 G. Fazio (58.), 2:2 F. Corso (70.) - Bes. Vork: Henne hält Foulelfmeter von A. Savoca (81.) - rjr

Quelle: op-online.de