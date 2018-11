SC Hessen bangt um Pezzoni und Opper

Offenbach - Diesen „Baum“ zu fällen, ist keine einfache Aufgabe. Ein Spieler des Fußball-Regionaligisten SC Freiburg II hat es aber geschafft.

Die zweite Hälfte war erst ein paar Minuten alt, als sich Kevin Pezzoni, der 1,94 Meter große Defensiv-Hüne des SC Hessen Dreieich, mit seinem Gegenspieler ein Laufduell lieferte. Beide gingen zu Boden. Pezzoni blieb liegen und musste behandelt werden. Kurz drauf schleppte sich der 29-Jährige, der bereits mit bandagiertem Arm ins Spiel gegangen war, vom Platz, kühlte sich dabei die Rippen und humpelte. Pezzoni kam zwar noch einmal zurück, nach 75 Minuten war jedoch Schluss für ihn.

„Ich hoffe, er hat sich nicht schwer verletzt“, hatte Torhüter Pierre Kleinheider nach der mit 1:2 verlorenen Partie gesagt. „Kevin ist ein wichtiger Spieler. Wir haben aber genug Jungs, die das kompensieren können.“ Bislang musste Pezzoni erst einmal ersetzt werden: beim 3:3 in Hoffenheim. Damals hatte Abassin Alikhil, der in Freiburg sein Comeback nach einem Rippenanbruch gegeben hatte, als zweiter Sechser neben Daniel Henrich agiert. „Er hat das ganz gut gelöst“, erinnert sich Trainer Rudi Bommer. „Aber am Wochenende wartet ein ganz anderes Kaliber auf uns.“ Nämlich Titelverteidiger 1.FC Saarbrücken, der zuletzt Hoffenheim mit 5:0 abgefertigt hatte. Da könnte man einen erstliga-erfahrenen Spieler wie Pezzoni gut gebrauchen. Aber dessen Einsatz ist ungewiss.

Eine genaue Diagnose lag gestern Abend noch nicht vor. „Für Samstag wird es aber sicher eng“, meint Bommer, der einen Muskelfaserriss in der Wade befürchtet. „Kevin hat einen Stich gemerkt.“ Bis zu drei Wochen Pause könnten die Folge sein. „Das wäre herb“, sagt der Trainer, der in Denis Streker (Kreuzbandanriss) bereits einen erfahrenen Defensivspieler ersetzen muss. Es droht zudem der Ausfall von Nico Opper. Der Rechtsverteidiger klagte nach der Partie in Freiburg über Knieprobleme und fehlte daher im Training. - cd

Quelle: op-online.de