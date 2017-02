SC Hessen beim 5:1 in Torlaune

Offenbach - Während Ligarivale Viktoria Urberach bereits um Punkte spielte, waren die Hessenliga-Konkurrenten Sportfreunde Seligenstadt und SC Hessen Dreieich erneut auf der Teststrecke unterwegs.

Die Seligenstädter gewannen beim Mitte-Verbandsligisten VfB Gießen mit 2:0 (1:0). Raoul Dalmeida erzielte gegen seinen Ex-Verein beide Treffer. Der Gegner stand tief, genau das hatte sich Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt erhofft: „Wir waren gezwungen, geduldig zu spielen und permanent Druck auszuüben, ohne dabei für Konter anfällig zu sein. Das hat ganz gut geklappt“, sagt Schmidt, der bis zum Rundenende auf Angreifer Carlos McCrary (Schulteroperation) verzichten muss. „Wir werden nicht mehr Tore schießen als bisher. Daher müssen wir in der Defensive stabil stehen und vorne unsere wenigen Möglichkeiten nutzen“, erklärt Schmidt mit Blick auf die verbleibenden Punktspiele.

In Torlaune zeigte sich Spitzenreiter SC Hessen Dreieich beim 5:1 (3:1) gegen den Bayernligisten Würzburger Kickers II. Julian Dudda, Zubary Amiri, Denis Talijan, Khaibar Amani und Blerton Muca erzielten die Tore für den SC Hessen, der sich erst einmal wieder auf die größere Rasenfläche einstellen musste. „In der Defensive waren wir einige Male zu nachlässig, ebenso im Angriff, da haben wir einige Chancen ausgelassen“, fordert SC-Trainer Rudi Bommer noch mehr Konzentration von seinen Mannen. „Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden“, erklärte der Ex-Profi, für den der 4:0-Sieg im Pflichtspiel Anfang Dezember 2016 gegen Bayern Alzenau der Maßstab ist. „An diesem Spiel muss sich die Mannschaft messen lassen“, sagt Bommer.

Ein gutes Spiel lieferte Verbandsligist TS Ober-Roden bei der klassenhöheren Viktoria aus Griesheim ab. Trotzdem reichte es nur zu einem 2:3 (1:3) aus Sicht der Rödermarker. „Wir haben uns gleichwertig verkauft“, sagte TS-Trainer Daniel Nister. Nach dem 1:0 durch Ober-Rodens Angreifer Cengiz Veisoglu glich Griesheim aus, ehe Verteidiger Max Hesse Ober-Roden Mitte der zweiten Hälfte per Elfmeter erneut in Führung brachte. Erst in den letzten zehn Minuten drehte der Hessenligist die Partie zu seinen Gunsten. „Nach der zweiten Führung müssen wir das Spiel eigentlich nach Hause bringen“, kritisierte Nister.

Die Spvgg. 05 Oberrad verbuchte dagegen eine Woche vor dem Rundenstart ein Erfolgserlebnis. Gegen den ehemaligen Klub von Spielertrainer Baldo Di Gregorio, Germania Schwanheim (Verbandsliga Mitte), setzte sich Oberrad mit 4:2 (4:2) durch. Bereits in der ersten Spielhälfte erzielten Mahmood Shahzad, David Schmelz (Elfmeter), Khalid El Houssaini (Elfmeter) und Christian Coric die Tore für den Süd-Verbandsligisten. J leo/dani

