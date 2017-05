SC Hessen mit Blitzstart

Tabellenführer trifft beim 4:0 gegen Darmstadt in den ersten elf Minuten dreimal

+ Ausnahmsweise mal kein Tor für den SC Hessen Dreieich: Abassin Alikhil (links) zieht ab. Alden Kalic (Nummer 21) und Patrick Bohn können nicht eingreifen. Die Gastgeber setzten sich letztlich klar mir 4:0 gegen Rot-Weiß Darmstadt durch. (c)Foto: Hartenfelser

Sprendlingen - Mit dem 4:0 (3:0)-Sieg gegen Absteiger Rot-Weiß Darmstadt machte der SC Hessen Dreieich am Freitagabend in der Fußball-Hessenliga einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.