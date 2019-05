Opper-Tor reicht nicht zum fünften Sieg - 1:3 zum Abschied gegen Saarbrücken

Der Abstieg stand seit Wochen fest, doch zum Saisonfinale durfte der SC Hessen Dreieich sogar noch einmal mehr als eine Stunde lang vom fünften Saisonsieg träumen. Letztendlich aber lief auch die Partie beim Tabellenzweiten 1.

Saarbrücken – FC Saarbrücken so wie alle in den vergangenen Wochen: Beim 1:3 (1:0) ging den Dreieichern am Ende die Luft aus.

Für Volker Becker endete die Zeit als Trainer-Interimslösung somit nach sieben Spielen ohne jeden Punktgewinn. Dennoch zog der Nachfolger des Ende März zurückgetretenen Rudi Bommer nach dem Auftritt in Saarbrücken ein versöhnliches Fazit: „Für uns war es keine leichte Situation“, erklärte er mit Blick auf ein ausgedünntes Aufgebot. Unter anderem fehlten neben Langzeitausfall Danny Klein (Kreuzbandriss) die Ex-Profis Denis Streker, Uwe Hesse (Zehenbruch), Dominic Rau, Kevin Pezzoni, Kai Hesse (im Training umgeknickt) und Angreifer Tino Lagator. „Und dann legen die Spieler trotzdem so eine Leistung auf dem Platz“, lobte Becker den verbliebenen Rest, der im Saarbrücker Ausweichquartier in Völklingen durch Kapitän Niko Opper (45.+3) sogar in Führung ging. Abassin Alikhil (59.) ließ aus zwei Metern das mögliche 2:0 liegen - dann schlugen die Saarländer, bei denen Geschäftsführer David Fischer (zuvor Kickers Offenbach) seinen Vertrag verlängerte, doch noch durch Fabian Eisele (67.), Fanol Perdedaj (68.) und Marco Holz (75.) zurück.

„Nach 70 Minuten hat man dann gesehen, warum wir diese Saison Letzter geworden sind“, kommentierte Becker: „Die Kraft schwand, der Kopf war leer und dann fängst du schnell drei Gegentore“, sagte Becker.

Team-Manager Yüksel Ekiz ist in den Planungen für die neue Saison einen Schritt weiter. In Außenbahnspieler Danny Klein, Innenverteidiger Denis Talijan und Offensivspieler Toni Reljic haben drei Akteure ihren Vertrag bis Juni 2020 verlängert. Reljic war mit Lagator (je 5 Tore) bester Dreieicher Schütze beim einjährigen Regionalliga-Intermezzo. jm

Quelle: op-online.de