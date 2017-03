Hessen Dreieich verzichtet auf Aufstieg

Dreieich - Das erhoffte Offenbacher Kreis-Derby in der Regionalliga Südwest findet nächste Saison nicht statt.

Gestern am frühen Abend gab der souveräne Hessenliga-Tabellenführer SC Hessen Dreieich bekannt, dass man im Falle der sportlichen Qualifikation auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga verzichten wird. Damit wird es 2017/18 in der Regionalliga nicht zum Derby gegen Kickers Offenbach kommen.

Die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer ist derzeit mit neun Punkten Vorsprung Spitzenreiter. Jetzt werden Rot-Weiss Frankfurt (2. Platz/45 Punkte), Eintracht Stadtallendorf (3./45), Bayern Alzenau (4./42) und Borussia Fulda (5./41) den Aufsteiger in die Regionalliga unter sich ausmachen.

Der Verzicht des SC Hessen Dreieich hatte sich in den letzten Wochen angedeutet. Der vom Dreieicher Unternehme Hans Nolte finanziell sehr gut ausgestattete Hessenligist hat zwar vor zwei Jahren eine komplett neue Sportanlage erhalten, aber die Rahmenbedingungen sind für Regionalliga-Verhältnisse offenbar nicht ausreichend. Bei zahlreichen Ortsterminen mit Vertretern von Verbänden, Behörden und Polizei wurde klar, dass für die Viertklassigkeit rund um das Sportgelände viel zu tun wäre. Möglicherweise hätte der SC Hessen auch einige Spiele mit hohem Zuschaueraufkommen nicht in Dreieich austragen können.

„Der Zustand der Sportanlagen, die in Dreieich für den Breitensport und den Nachwuchsfußball zur Verfügung stehen, ist insgesamt so unbefriedigend, dass die Verwendung von Sponsoring-Geldern der Wirtschaft im hohen sechsstelligen Bereich ausschließlich für die Anforderungen einer vierten Fußball-Liga der Situation in unserer Stadt nicht angemessen wäre“, teilte der SC Hessen gestern offiziell mit.

„Der SC Hessen liefe mit einem Aufstieg schon in diesem Jahr Gefahr, sich dauerhaft von seiner Basis, den für die sportliche Grund-Ausbildung von weit mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen verantwortlichen Vereinen in den Ortsteilen, zu entkoppeln“, begründete SC-Hessen-Präsident Reinhold Gerhard die Entscheidung, das Team auch in der kommenden Spielzeit in der Hessenliga antreten zu lassen.

„Gemeinsam mit der Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH (DSBM), der zentralen Sponsoring-Partnerin des SC Hessen, haben wir entschieden, in der kommenden Saison einen Betrag von einer Million Euro nicht dem Budget für den Spielbetrieb im bezahlten Fußball zuzuweisen, sondern mit Blick in die Zukunft gezielt für die Verbesserung der Nachwuchs-Infrastruktur in Dreieich einzusetzen“, ergänzte Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel, der als Vize-Präsident beim SC Hessen die Jugend-Strategie verantwortet. Körbel war vor einem Jahr mit der gesamten Jugendabteilung des JFC Frankfurt nach Dreieich gewechselt. Wie die MillionenInvestition verwendet wird, ließ man beim SC Hessen Dreieich gestern noch offen.

Der SC Hessen wurde erst 2013 als Dachmarke des Sports in den fünf Ortsteilen Dreieichs gegründet. Mit dem „Modell Dreieich“ wollen Vereine, Wirtschaft und Verwaltung den sportlichen Erfolg mit der Entwicklung des Unterbaus verwirklichen. „Einerseits sind wir natürlich sehr stolz auf unser Aushängeschild, die Hessenliga-Mannschaft, andererseits haben wir eine Verantwortung für die Nachhaltigkeit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, für die wir mit dem Projekt SC Hessen angetreten sind. Wir müssen darauf achten, dass wir die Gelder sinnvoll einsetzen“, so Vize-Präsident Norbert Haller.

Zusätzlich zu den Aufwendungen der DSBM in sechsstelliger Höhe wäre im Aufstiegsfall auch die Stadt Dreieich – etwa beim Ausbau der Zu- und Abfahrten des Sportparks in der Lettkaut – gefordert. Erster Stadtrat Martin Burlon, gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrats des SC Hessen Dreieich: „Natürlich schlagen zwei Herzen auch in meiner Brust, und wir würden den Namen der Stadt gerne schon in der kommenden Saison bekannter machen. Aber ich bin mir mit allen Verantwortlichen einig, dass wir die Prioritäten so beibehalten, wie sie seit Anbeginn gesetzt waren: Eine homogen wachsende Dachmarke, die strukturell konsolidiert, hat absoluten Vorrang.“

Das Trainerteam Rudi Bommer und Ralf Weber trägt den diesjährigen Aufstiegs-Verzicht mit: „Wir haben uns für das Projekt Dreieich entschieden, weil wir einen gemeinsamen Plan haben, den wir konzentriert abarbeiten“, sagt Bommer. „Dieser Plan sieht einen Regionalliga-Aufstieg im Jahr 2017 nicht vor. Die Rahmenbedingungen in Dreieich entsprechen noch nicht den gezeigten sportlichen Leistungen. Für dauerhaften Erfolg muss das komplette Umfeld stimmen. Daran arbeiten wir alle.“ Am sportlichen Ehrgeiz von Bommer ändert die Entscheidung nichts: „Wir werden alles daran setzen, uns mit der Meisterschaft zu belohnen. In der neuen Saison gilt es dann, wieder die sportlichen Voraussetzungen für einen Aufstieg zu schaffen.“ - joko

