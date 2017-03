SC Hessen erwartet vor allem Geduldspiele

Offenbach - Eine Woche später als die Konkurrenz startet Spitzenreiter SC Hessen Dreieich in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Hessenliga.

Die Mannschaft von Rudi Bommer führt mit neun Punkten Vorsprung die Konkurrenz an – und will sich auf dem Weg zum Titelgewinn nicht aufhalten lassen.

Ganz anders sieht es bei der Urberacher Viktoria aus: Das abgeschlagene Schlusslicht – lediglich der Vorletzte Viktoria Kelsterbach liegt noch in Reichweite – muss gegen den OSC Vellmar zeigen, ob und wie es die 0:8-Pleite in Fulda verdaut hat.

FC Ederbergland - SC Hessen Dreieich (Sa., 15 Uhr). „Es wird spannend zu sehen, wie wir nach der langen Winterpause aus den Startlöchern kommen“, sagt SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer, der sich auch nach knapp einem Jahr nicht so recht mit den spielfreien Wochenenden anfreunden kann. „In der vergangenen Saison hatten wir schon mehr Spiele als die Konkurrenz absolviert, konnten uns in Sachen Klassenerhalt nie so richtig sicher sein.“ Und nun fangen die Dreieicher eine Woche später als der Rest der Liga an. Allerdings ohne Daniele Fiorentino, der sich im internen Trainingsspiel verletzte und mit einem Muskelfaserriss drei bis vier Wochen ausfällt.

Ersetzen müssen die Dreieicher ohnehin Mittelfeldspieler Toni Reljic, der sich Anfang Dezember vergangenen Jahres einen Bänderanriss und eine Knorpelabsplitterung im Knie zugezogen hatte. „Toni hatte eine gute Quote“, sagt Bommer über den neunfachen Torschützen, der zudem mehrfach als Vorbereiter glänzte. Routinier Youssef Mokhtari oder Blerton Muca sollen die Lücke schließen, die der Ausfall Reljics gerissen hat.

Mit Christian Eckerlin (steigt als MMA-Kämpfer wieder in den Käfig) und Oliver Schumacher (Viktoria Urberach) verließen zwei Manndecker den Spitzenreiter, in Julian Dudda (SF Siegen) kam ein neuer hinzu. Gemeinsam mit Ljubisa Gavric und Denis Talijan kämpft der Bad Nauheimer um einen der beiden Innenverteidiger-Plätze.

„Die Mannschaft weiß, dass sie von Beginn an konzentriert spielen und ihre Leistung bringen muss“, blickt Bommer voraus. Den Gegner Ederbergland beobachtete der Dreieicher Trainer bei der 0:4-Niederlage bei Rot-Weiss Frankfurt. „Der FCE war in der ersten Hälfte gut strukturiert. Sie stehen tief, auf die Konter müssen wir aufpassen.“ Aber genau auf solche Gegner richtete der SC Hessen seine Vorbereitung aus, auch in der Hessenliga erwarten den Spitzenreiter vor allem Geduldspiele. „In der Vorbereitung haben wir das ordentlich gemacht“, ist Bommer zuversichtlich.

Viktoria Urberach - OSC Vellmar (Sa., 15 Uhr). „Direkt abhaken“, forderte Urberachs Trainer Jochen Dewitz bereits auf der Heimfahrt aus Fulda, nachdem die Urberacher bei der Borussia mit 0:8 verloren hatten. Gegen Vellmar – die Nordhessen weisen nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf – wollen sich die Urberacher wieder von einer ganz anderen Seite zeigen. Dass erwartet auch Kapitän Nils Wolf: „Wir wollen uns mit erhobenem Haupt verabschieden und nicht abgeschlagen mit nur sieben Punkten.“ - leo

Quelle: op-online.de