SC Hessen holt Torwarttalent aus Griesheim

Offenbach - Der designierte Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga Südwest, SC Hessen Dreieich, hat den ersten Zugang für die neue Saison verpflichtet.

Wie der Spitzenreiter der Hessenliga, dem lediglich noch ein Punkt aus den letzten drei Spielen zum Titelgewinn fehlt, mitteilte, kommt Schlussmann Marcel Czirbus (19) vom aktuellen Ligarivalen Viktoria Griesheim. Der gebürtige Groß-Gerauer soll das Torhüterteam um die derzeitige Nummer eins Pierre Kleinheider verstärkten.

„Marcel ist ein junger, talentierter Fußballer mit Entwicklungspotenzial. Er hat bereits im Hinspiel gegen uns auf sich aufmerksam gemacht. Wir freuen uns, ihn in der kommenden Saison an Bord zu haben“, sagte Rudi Bommer, der Trainer des SC Hessen Dreieich. Czirbus, der in der laufenden Saison bislang elfmal für Viktoria Griesheim zum Einsatz kam, erhält zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2018/19. J cd

Quelle: op-online.de