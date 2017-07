SC Hessen unterliegt im Härtetest 2:3

Offenbach - Fußball-Hessenligist SC Hessen Dreieich verlor den Härtetest bei der zweiten Garde der TSG 1899 Hoffenheim, in der vergangenen Saison Vierter der Regionalliga Südwest, knapp mit 2:3 (2:1). Beide Tore für den Hessenmeister erzielte Khaibar Amani.

„Das war ein sehr guter Test und gerade in der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden“, lobte SC Hessen-Trainer Rudi Bommer.

Der Hessenligist überzeugte mit erfolgreichem Pressing, ließ keine Chancen der Hoffenheimer zu. „Zur Pause hätten wir auch höher führen können. Nach dem Wechsel gab es angesichts der vielen Auswechslungen einen kleinen Bruch. Bis alle ins Spiel gefunden hatten, stand es schon 2:2, kurz darauf fiel das 3:2“, sagte Bommer. Pech hatte bei seinem Debüt im Dreieicher Trikot Leon Hammel, der verletzt ausschied. „Bänderriss im Fußgelenk“, lautete die erste Diagnose. Noch nicht dabei war der ehemalige Seligenstädter Carlos McCrary, der nach seiner Schulter-Operation im Februar am Mittwoch gegen die SG Oberliederbach erstmals für die Dreieicher auflaufen soll.

Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg startete mit einem 1:1 (0:0) gegen die U19 des SV Darmstadt 98 in den Merck-Pokal bei Rot-Weiß Darmstadt, am morgigen Dienstag (19.45 Uhr) nächster Gegner der Mannschaft von Trainer Peter Hoffmann. „Wir hätten gewinnen müssen, waren in der ersten Hälfte total überlegen“, meinte 03-Sprecher Detlef Uecker. Nach der Pause wechselten beide Seiten munter durch, damit ging auch der Spielfluss etwas verloren. Paul Bickel brachte die Neu-Isenburger in Führung (75.), fünf Minuten vor Spielende glichen die Lilien aus.

Verbandsligist TS Ober-Roden war gleich zweimal am Ball. Dem 4:0 (1:0) beim Darmstädter Kreisoberligisten TSG Wixhausen folgte 24 Stunden später ein 2:3 (1:2) gegen Hessenligist Bayern Alzenau. In Wixhausen erzielten Cengiz Veisoglu, Lewin Blahut, Michel Klinger und Jannis Fritsch die Tore für die Turnerschaft, gegen Alzenau trafen Patrick Schaub und Tim Schöppner. „Aufgrund des Wetters und der Bedingungen – alle Spieler kamen zum Einsatz – bin ich vom Engagement und im Großen und Ganzen auch von der Leistung her zufrieden. Gegen Alzenau haben wir die Gegentore zu leichtfertig selbst verschuldet, daran müssen wir arbeiten. Aber wir haben uns teuer verkauft“, erklärte Ober-Rodens Trainer Daniel Nister.

Verbandsliga-Neuling FC Hanau 93 gewann bei der klassentieferen Germania Klein-Krotzenburg mit 3:2 (2:1). Ilker Bicakci (2) und Enrico Di Natale erzielten die Hanauer Tore, für die Germania waren Filippo Serra und Oguz Biricik erfolgreich. „Das war eine starke läuferische Einheit. Wir haben sehr viele Chancen herausgespielt, Julian Langer im Klein-Krotzenburger Tor hat eine Superleistung gezeigt“, sagte Hanaus Sportlicher Leiter Giovanni Fallacara. Bereits unter der Woche hatten die 93er beim Aschaffenburger A-Ligisten VfR Nilkheim mit 7:1 (3:1) die Oberhand behalten. Die Tore erzielten Kahraman Damar (3), Ilker Bicakci (3) und Christian Fischer.

Stadt- und Ligarivale SC 1960 Hanau testete zweimal gegen Teams aus der Gruppenliga. Gegen den Darmstädter Vertreter SV Münster hieß es nach 90 Minuten 1:1 (1:0), Semih Aydilek erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für die Grimmstädter. Gegen den Wiesbadener Gruppenligisten SG 01 Hoechst verließen die Hanauer nach dreimal 30 Minuten als 4:1-Sieger den Platz. „Wir haben noch einige Urlauber, dazu fehlten einige Spieler aufgrund einer Hochzeit. Wir hatten aber viel Ballbesitz, für die ersten beiden Testspiele sind wir sehr zufrieden“, sagte Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari, der gegen Hoechst aufgrund der dünnen Personaldecke selbst mitspielte und per Foulelfmeter ein Tor schoss. Außerdem trafen Ibrahim Aslan sowie die Neuzugänge Sercan Demir und Mostafa El Aadmi für die 1960er.

Aufsteiger Germania Ober-Roden behielt gegen die SG Bad Soden (Verbandsliga Mitte) nach Toren von Marco Christophori-Como (41., 45.) und Daniel Souto (42.) mit 3:0 (3:0) die Oberhand. „Mit dem Ergebnis und der Spielweise in der ersten Hälfte sind wir sehr zufrieden“, sagte Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt. Und auch nach vielen Wechseln zeigte Ober-Roden in Hälfte zwei gute Ansätze. Beim 7:1 (6:1)-Sieg der Ober-Rodener unter der Woche gegen den Dieburger Kreisoberligisten KSG Georgenhausen trugen sich Fabian Bäcker und Marco Christophori-Como jeweils zweimal in die Torschützenliste ein. Außerdem trafen Daniel Souto, Fabian Friess und Maximilian Wieck für die Blau-Schwarzen. - leo

