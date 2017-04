Dritter Anlauf für Seligenstadt, um Hadamar zu schlagen

Offenbach - Während Spitzenreiter SC Hessen Dreieich bereits am Gründonnerstag vorlegte, sind die Sportfreunde Seligenstadt und Viktoria Urberach erst am verlängerten Osterwochenende gefordert.

Die Sportfreunde treffen dabei zum dritten Mal in dieser Saison auf Rot-Weiß Hadamar. Interessant wird es am Montag, wenn Borussia Fulda im Verfolgerduell bei Rot-Weiss Frankfurt um seine letzte Chance im Aufstiegsrennen spielt. Bei den Frankfurtern verdichten sich indes die Anzeichen, dass die Rot-Weissen auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga verzichten wollen. Stadtallendorf, Alzenau und Fulda wollen dagegen auf jeden Fall in die Vierte Liga.

Sportfreunde Seligenstadt – Rot-Weiß Hadamar (Sa., 15.00)

Zweimal standen sich beide Mannschaften in dieser Saison bereits gegenüber. Das Hinrundenspiel im Dezember vergangenen Jahres verloren die Sportfreunde mit 1:2, das Halbfinale im Hessenpokal Anfang März nach Elfmeterschießen mit 2:4. „In der vergangenen Saison haben wir Hadamar mit 6:1 nach Hause geschickt. Da ist alles möglich. In dieser Saison haben sie eine sehr gute Phase, stehen stabil“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt über den Tabellensechsten.

Trotz aller Spekulationen in den vergangenen Tagen über einen freiwilligen Abstieg der Seligenstädter bleibt „der Klassenerhalt unser Saisonziel“, erklärt Schmidt. Mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze liegen die „Roten“ sechs Spieltage vor Saisonende gut im Rennen. „Wir brauchen Siege, die keiner einplant, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten“, sagt Schmidt. Das gelang den Sportfreunden in der Hinrunde mit dem 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Frankfurt und nun am vergangenen Wochenende mit dem 4:0 gegen Spitzenreiter SC Hessen.

Hessenpokal: Seligenstadt verliert gegen Hadamar Zur Fotostrecke

Verzichten müssen die Sportfreunde auf Kevin Hillmann, der aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht. „Schade, ich hätte gerne die Mannschaft spielen lassen, die gegen Dreieich gewonnen hat“, bedauert Schmidt, der sich noch nicht entschieden hat, ob er den Ausfall Hillmanns mit einem etwas offensiver (Yves Böttler, Raoul Dalmeida) oder einem etwas defensiver (Marcus Willand, Dorian Ahouandyinou) ausgerichteten Spieler kompensieren will. Auch Tobias Leis und der junge Fidan Salii bieten sich als Alternativen für die Startelf an.

Für die fest eingeplant ist Philipp Hochstein, zuletzt mit einem Tor und zwei Vorlagen gegen Hessen Dreieich der Mann des Tages. Zweimal erhielt der 22-Jährige zuletzt den Vorzug vor Toptorjäger Raoul Dalmeida, der nach 14 Treffern in der ersten Saisonhälfte 2017 noch auf sein erstes Pflichtspieltor wartet.

Bayern Alzenau – Viktoria Urberach (Mo., 15.00)

Bereits unter der Woche zogen die Alzenauer mit einem 1:0-Sieg bei Gruppenligist SV Somborn in das Finale des Gelnhäuser Kreispokals ein. Gegner dort ist der Sieger der Partie zwischen den beiden Gelnhäuser Kreisoberligisten FSV Bad Orb und dem VfB Oberndorf.

Die Chancen auf den Pokalsieg stehen für die favorisierten Unterfranken also sehr gut, die auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest nur mäßig, denn der Rückstand auf Rot-Weiss Frankfurt und Eintracht Stadtallendorf beträgt nicht nur drei Punkte, die Bayern haben auch bis zu zwei Partien mehr als die Konkurrenz ausgetragen. Urberach steht seit der vergangenen Woche als erster sportlicher Absteiger fest, nun bleibt abzuwarten, ob sich – wie in den vergangenen Jahren beinahe regelmäßig – Teams freiwillig aus der Hessenliga zurückziehen. „Wir planen aber für die Verbandsliga“, sagt Viktoria-Trainer Jochen Dewitz. (Leo)

Quelle: op-online.de