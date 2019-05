Hessenliga-Hilfe für Klassenerhalt

Frankfurt – Während sich in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost Spitzenreiter Germania Großkrotzenburg und der JSK Rodgau ein Fernduell um die Meisterschaft liefern, sind drei Spieltage vor Schluss noch sechs Teams in den Abstiegskampf verstrickt.

Darunter mit Germania Klein-Krotzenburg, Kickers Obertshausen und dem FC Dietzenbach auch drei Offenbacher Kreisvertreter.

Kickers Obertshausen - VfB Oberndorf (Sonntag, 15 Uhr). Für die Kickers wird es aufgrund des 0:4 in Großkrotzenburg und zuletzt „aufmuckenden Kellerkindern“ langsam prekär. Gegen den VfB Oberndorf ist ein Sieg Pflicht. Die Gäste stellen mit Kai Helmchen den aktuell treffsichersten Akteur der Gruppenliga, haben aber nach der Winterpause keine konstant guten Leistungen mehr gebracht und sich mit vielen Punktverlusten aus der Spitzengruppe verabschiedet. Kickers-Sportchef Siggi Herth ist guter Dinge. „In unserer Mannschaft steckt Potenzial und wenn wir so spielen, wie in den vergangenen drei Spielen, dann bin ich optimistisch, dass wir gegen Oberndorf gewinnen.“

FC Dietzenbach - Germania Großkrotzenburg (Sonntag, 15 Uhr). Beide Teams stehen unter Druck. Der FC Dietzenbach muss gewinnen, um seine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, die Germania hätte nur bei einem Dreier den Aufstieg weiterhin in den eigenen Händen. Der FCD lässt derweil nichts unversucht und präsentiert für die letzten drei Spiele mit Mario Rhein (zuletzt Spvgg. Neu-Isenburg) noch einen hessenligaerfahrenen Defensivspieler als Aushilfe. Im Sommer wird Rhein dann zum FC Langen wechseln. „Großkrotzenburg ist Favorit, doch wir versuchen, mit großer kämpferischer Basis dagegenzuhalten. Eigentlich müssen wir die verbleibenden drei Spiele gewinnen“, erläutert FCD-Sportchef Werner Marquardt. Kapitän Rames Dallal kehrt in den Kader des Drittletzten zurück.

SG Marköbel - SG Nieder-Roden (Sonntag, 15 Uhr). Das Tabellenmittelfeld ist dicht besiedelt. Gerade mal sechs Punkte trennen den Tabellenfünften vom Zehnten. Mittendrin befinden sich die SG Marköbel als Sechster (45 Punkte) und die SG Nieder-Roden (Platz acht, 43 Punkte). Für beide geht es im direkten Duell um eine möglichst gute Platzierung im Schlussklassement. Gerettet sind beide schon seit mehreren Wochen.

Eintracht Oberrodenbach - SV Pars Neu-Isenburg (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Pars Neu-Isenburg spielt nur noch um die goldene Ananas, doch im Abstiegskampf auch das Zünglein an der Waage. Über Punkte in Oberrodenbach würden sich gewiss die noch vom Abstieg bedrohten Teams aus dem Kreis Offenbach freuen. „Wir werden in den letzten Spielen angeschlagene Spieler schonen. Vielleicht gebe ich selbst mein Comeback und netzte noch mal einen in der Gruppenliga ein“, gibt sich Pars-Trainer Sasan Tabib recht locker.

Türk Gücü Hanau - SG Rosenhöhe Offenbach (Sonntag, 15 Uhr). Durch die Niederlage in Niederrodenbach und das Urteil des Regionalsportgerichts (siehe Extra-Artikel) sind die Aufstiegschancen von Türk Gücü Hanau dahin. Das Team der SG Rosenhöhe will sich für den schwachen Auftritt beim 0:3 gegen Eintracht Oberrodenbach rehabilitieren. „Wir müssen unsere herausgespielten Chancen konsequenter nutzen, um bei Türk Gücü etwas mitzunehmen“, sagt SGR-Trainer Tevfik Kilinc.

JSK Rodgau - Germania Niederrodenbach (Sonntag, 15 Uhr). Für den aufstiegsambitionierten JSK Rodgau sind im Heimspiel drei Punkte Pflicht, doch mit Germania Niederrodenbach reist ein Team an, das durch den überraschenden Sieg gegen Türk Gücü Hanau plötzlich wieder Lunte gerochen hat. „Wir gehen als Favorit ins Spiel und wollen nicht dieselben Fehler machen, die zuletzt Türk Gücü Hanau in Niederrodenbach passiert sind“, betont JSK-Trainer Andreas Humbert, der mit einem Sieg die Chancen auf Platz eins wahren will. Der angeschlagene Savvas Konstantinidis könnte eine Pause verordnet bekommen.

SVG Steinheim - SG Bruchköbel (Sonntag, 15 Uhr). Beim SVG Steinheim zeigte die Formkurve zuletzt wieder leicht nach oben, was sich freilich nicht in Punkten niederschlug. Bis auf Rang neun sind die Steinheimer mittlerweile abgerutscht. Mit der SG Bruchköbel trifft die Baier-Elf nun auf eine Mannschaft, für die es ebenfalls tabellarisch um nichts mehr geht.

Germania Klein-Krotzenburg - VfR Wenings (Sonntag, 15 Uhr). Am Triebweg steht ein heißes Duell an. Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg. Besonders für die Germania wäre eine Niederlage bitter, da sie am nächsten Spieltag frei hat und nichts ausmerzen kann. „Die Art und Weise, wie wir in Steinheim zweimal zurückgekommen sind, hat mir imponiert“, berichtet Klein-Krotzenburgs Trainer Wolfgang Kaufmann. Mit der Heimstärke und dem gestiegenen Selbstvertrauen soll nun auch gegen Wenings etwas drin sein.

„Das gibt ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird“, lautet Kaufmanns Prognose. Personelle Veränderungen sind bei der Germania im Vergleich zur Vorwoche keine zu erwarten. fs

Quelle: op-online.de