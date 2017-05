Mindestens ein Team wird zurückziehen

Seligenstadt - Abteilungs-Vorstand und Spielausschuss der Sportfreunde Seligenstadt stimmen in diesen Tagen darüber ab, ob die „Roten“ auch in der Saison 2017/18 weiter in der Hessenliga Fußball spielen.

„Die Entscheidung geben wir spätestens am Montag bekannt, vielleicht fällt sie schon am Samstag“, kündigt Seligenstadts Spielausschusschef Hermann Deutschbein an. Am Dienstag trafen sich 70 Mitglieder der Abteilung (Verantwortliche erste und zweite Mannschaft, Jugend, Alte Herren, Vorstand, „Schwimmende Speiche“) auf Einladung von Abteilungsleiter Sven Kitter und diskutierten das Für und Wider für einen Verbleib in der Hessenliga.

„Wir würden dann mit einem geringerem Etat eine Mannschaft stellen. Erstaunlich viele Spieler würden den Weg mitgehen, unterschreiben ihre Verträge aber erst, wenn wir uns zur Hessenliga bekannt haben“, erklärt Deutschbein. Sollten die Sportfreunde eine fünfte Saison in der Hessenliga angehen, würde allerdings die zweite Mannschaft aus der Gruppenliga in die A-Liga zurückgezogen. „Anders wäre das bei einem niedrigeren Etat nicht zu machen“, erklärt Deutschbein. Zumal die Spieler aus der eigenen Jugend in der A-Liga deutlich bessere Einsatzchancen hätten.

Verlassen werden den Verein nach Dorian Ahouandyniou (SG Bruchköbel) auch Viktor Krist (Karriereende), Carlos McCrary, Raoul Dalmeida und Patrick Hofmann. Offen ist die Entscheidung bei Kevin Hillmann, bei dem ein halbjähriger Auslandsaufenthalt ansteht. (Leo)

