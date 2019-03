Neu-Isenburg vor erstem von zwei Endspielen gegen Flieden

Tempo und Fitness sind gefragt

+ Erst Flieden, dann Hünfeld: Auf Damian Letellier (rechts, gegen Kassels Adrian Bravo Sanchez) und die 03er warten zwei Kellerduelle. Foto: Hartenfelser

Neu-Isenburg – Nach der 1:3-Auftaktniederlage in Kassel stehen für die Fußballer der Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Hessenliga mit den Heimspielen gegen Buchonia Flieden (Samstag, 15 Uhr) und eine Woche später gegen den Hünfelder SV richtungsweisende Spiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an.