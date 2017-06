TSV Heusenstamm setzt auf Reserve-Trainer

OFFENBACH - Nach dem Abstieg aus der Fußball-Kreisoberliga Offenbach hat sich die TSV Heusenstamm von Trainer Sascha Höhn getrennt. Höhn hatte das TSV-Team Ende Oktober 2016 als Tabellenletzten übernommen.

Trotz großer Mühen mit Unterstützung mehrerer Neuzugänge gelang es aber nicht, den Abstieg zu verhindern. Nachdem unter seinem Vorgänger Petar Duvnjak in elf Spielen nur ein Sieg gelungen war, kamen die Heusenstammer auch unter Höhn in 19 Spielen nur zu drei Siegen und zwei Unentschieden bei 14 Niederlagen. „Wir danken Sascha Höhn sehr für sein Engagement. Sascha ist ein ambitionierter und ehrgeiziger Trainer. Doch sind unsere Möglichkeiten begrenzt“, erklärte Eugen Kern, Vorsitzender der Fußballabteilung.

Die Mannschaft werden in der kommenden Saison nun Willy Kouzouglidis und Helle Schmidt übernehmen. Kern sagte: „Wir wollen mit den beiden, die im Frühjahr unsere zweite Mannschaft übernommen haben, den Verjüngungsprozess in Gang bringen und unser Konzept umsetzen. Uns ist bewusst, dass dies Zeit und Geduld erfordert.“

Neue Trainer wird es auch bei den Sportfreunden Fortuna Dreieich und bei Squadra Azzurra Offenbach geben (wir berichteten). „Wir sind in den finalen Gesprächen und ich denke, dass wir in der nächsten Woche Vollzug melden können“, sagt dazu Fortuna-Vorsitzender Clemens Weingärtner. In Gesprächen sind auch die Offenbacher. „Wir haben ja noch etwas Zeit, aber es wird sicher zeitnah eine Entscheidung fallen“, sagt der Zweite Vorsitzende Marco Schneeberger.

Bei der zweiten Mannschaft der SG Rosenhöhe bleibt Trainer Kevin Knust in der Verantwortung. „Ich werde das Team auch in der kommenden Saison trainieren“, sagt Knust. Ihm zur Seite wird Andreas Trier stehen, der zuletzt als Trainer beim Ligakonkurrenten Squadra Azzurra gearbeitet hat. „Gerhard Heinrich, bisher zusammen mit mir Trainer, wird eine andere Funktion bei der SG Rosenhöhe übernehmen“, so Knust weiter. - rjr

Quelle: op-online.de