Offenbach - Auf Fußballplätzen geht es schon mal hoch her. Von der Bundesliga bis zur D-Klasse. Im Eifer des Gefechts zwischen Zweikämpfen und Fouls fallen schon einmal Worte, die man eigentlich nicht so meint. Von Stefan Moritz

Bei rassistischen Beleidigungen aber wird eine Grenze überschritten. Jetzt ereilte uns der Hilferuf eines B-Liga-Kickers.

„Beim Spiel in Weiskirchen wurde ich von mehreren gegnerischen Spielern und auch von der Trainerbank und Zuschauern massiv und immer wieder rassistisch beleidigt. Ich spiele seit 20 Jahren Fußball, aber in dieser Form habe ich so etwas noch nie erlebt. Ich hoffe, Sie nehmen die Sache auf“, schrieb uns Ismail Yildiz, Innenverteidiger und Kapitän von Kickers Obertshausen II. Auf Nachfrage ergänzte der 38-Jährige: „Das Spiel ging ganz normal los. Weiskirchen war als Tabellenführer Favorit, wir haben bis zur Halbzeit ein 0:0 gehalten. Da kamen natürlich Emotionen ins Spiel. Dass man sich da beschimpft, kann schon mal vorkommen. Aber doch nicht, dass man mich bewusst als Türke beleidigt. Das hat doch mit Fußball nichts zu tun. Und dass die mir mit der AfD drohen. Die genauen Worte möchte ich nicht widergeben. Das hat mir echt wehgetan.“

Dass sich der erfahrene Spieler jetzt erstmals in dieser Weise an unsere Redaktion gewandt hat, legt nahe, dass die Vorkommnisse bei diesem Spiel der Kreisliga B Offenbach 2 in Weiskirchen, das die SG schließlich 3:0 gewann, außergewöhnlich waren. Es war das erste Duell dieser beiden Mannschaften. In der vorigen Saison spielten die Obertshausener noch eine Klasse höher. Während des Spiels habe Yildiz vergeblich Hilfe beim Schiedsrichter gesucht, berichtet er.

Geleitet hat das Spiel Manfred Schmitt aus Frankfurt. „Ich wurde angesprochen“, bestätigte der erfahrene Spielleiter und stellvertretende Kreisschiedsrichterobmann des Fußballkreises Main-Taunus, „ich kann aber nur aktiv werden, wenn ich selbst etwas höre, nicht auf Behauptungen hin. Wenn ich eine Beleidigung gehört hätte, hätte ich den Regeln entsprechend direkt die Rote Karte gezogen. Besonders bei rassistischen Beleidigungen, denn da bin ich sensibel. Ich habe selbst eine Ausländerin zur Frau.“

Zumindest zum Teil bestätigt wurde Yildiz’ Anklage von Daniel Sattler, seinem Trainer bei der zweiten Mannschaft von Kickers Obertshausen. „Von der Weiskircher Bank kamen Sprüche, er soll in sein Land zurückgehen. So etwas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren“, sagte er. Was darüber hinaus auf dem Spielfeld gesagt wurde, könne er nicht bestätigen, da er zu weit weg war, um das zu hören, sagte Sattler.

Die angeklagten Weiskircher wehren sich dagegen, in die rechte Ecke gestellt zu werden. „In diesem Spiel sind die Emotionen schon ordentlich hochgekocht“, sagte Abteilungsleiter Patrick Schomann, „aber auf beiden Seiten. Von der anderen Seite kamen auch extreme Provokationen. Wir werden auch immer mal wieder als Nazis beschimpft, das ist auch eine Beleidigung. Wir haben ja selbst Ausländer im Team.“ Er selbst versuche immer, beschwichtigend einzuwirken, dass alles im Rahmen bleibe, nationalistisches, rechtsradikales Gedankengut lehne er entschieden ab, betonte der Schullehrer. „Ich selbst habe nichts Entsprechendes gehört. Ich kann aber natürlich nicht für alles, was unsere Spieler gesagt haben, die Hand ins Feuer legen. Wenn dort solche Beleidigungen gefallen sind, die sich absolut nicht gehören, tut mir das leid“, sagte Schomann.

Dass die Sitten und Umgangstöne auf den Sportplätzen generell rauer geworden sind, bestätigte aber auch Schiedsrichter Manfred Schmitt: „Es ist schon eine Tendenz über die Jahre, dass es zunehmend unsportlicher zugeht. Und die Spieler machen so etwas natürlich möglichst bewusst im Rücken von uns Schiedsrichtern, beleidigen, wenn wir auf dem Platz außer Hörweite sind“, sagte er.

Was der Schiedsrichter nicht hört, bleibt zumeist ungeahndet. Es sei denn, es gibt neutrale Zeugen und ein Verein klagt gegen einen anderen. Dann kann das Sportgericht aktiv werden. Ein solcher Vorfall bei einem anderen Spiel wird demnächst verhandelt. Beim A-Liga-Spiel der TSV Lämmerspiel gegen Espanol Offenbach sollen die Gäste rassistisch beleidigt worden sein. Derartige Vorkommnisse hatten schon Ende Oktober den Kreisfußballausschuss zu einem Aufruf an alle Vereine veranlasst: „Fußball ist bunt“, heißt es da, „Nein zu Rassismus und Diskriminierung, Nein zu Gewalt! Nein zu Respektlosigkeit! Nein zum Verfall von Werten und Tugenden!“

Quelle: op-online.de