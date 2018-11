Sam Hoddersen bringt die Halle zum Toben

Nieder-Roden - Vor eigenem Publikum bleiben die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden eine Macht. Mit dem 32:27 (17:9) gegen den TV Germania Großsachsen feiern die Rodgauer im siebten Heimspiel den siebten Sieg.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann, „wir haben bis zur 55. Minute mit zehn Toren geführt, am Ende bekam jeder seine Spielzeit.“ Daher ärgerte sich der HSG-Trainer auch nicht, dass die Baden-Württemberger am Ende mit einem 5:0-Lauf nochmals Ergebniskorrektur betrieben. „Der Gegner hat bis zur 60. Minute gekämpft. Es war wichtig, dass wir auch hier bis zum Schluss dagegengehalten haben“, meinte Redmann.

Mit verschieden Abwehrformation versuchten die Gäste, Nieder-Roden von Beginn an das Leben schwer zu machen. „Doch wir haben immer wieder die richtigen Lösungen gefunden“, zeigte sich Redmann zufrieden. Mit einer 5:1-Führung legten die Rodgauer vor 480 Zuschauern – darunter die komplette A- und B-Jugend des HC Erlangen – flott los und ließen sich die Führung auch nicht mehr aus der Hand nehmen. Näher als drei Treffer kam die Germania im kompletten Spielverlauf nicht mehr heran. „Nach knapp 25 Minuten wechselte Redmann Sam Hoddersen auf Linksaußen ein, der mit vier Toren hintereinander zum 16:8 die Halle zum Toben brachte. „Für ihn freut es mich, weil er bisher nicht so zum Zuge gekommen ist, trotz guter Vorbereitung“, meinte Redmann. Mit acht Treffern avancierte Hoddersen sogar zum erfolgreichsten Nieder-Rodener Torschützen an diesem gelungenen Abend.

Gesondert hervorheben wolle Redmann den jungen Linksaußen aber dennoch nicht: „Wir hatten viele Spieler, die sehr stark gespielt haben.“ Wie etwa Spielmacher Philippe Kohlstrung, Abwehrchef Philipp Keller, der in der ersten Hälfte in seiner unnachahmlichen Art von der Bank auf das Spielfeld kam und dem Gegner den Ball klaute. Torhüter Marco Rhein hielt im ersten Durchgang in der entscheidenden Phase wichtige Würfe und im rechten Rückraum musste der ebenfalls überzeugende Henning Schopper Überstunden machen: Timo Kaiser knickte nach 20 Minuten um und kam aufgrund einer Bänderverletzung nach der Pause nur noch einmal für einen Siebenmeter zurück auf das Parkett. Gar nicht dabei war Alexander Weber, der am Donnerstag im Training ebenfalls umgeknickt war und mit einer Bänderverletzung pausierte.

Spielfilm: 5:1 (7.), 7:3 (11.), 10:7 (21.), 12:8 (25.), 16:8 (30.), 17:9 - 21:9 (35.), 24:13 (40.), 27:17 (46.), 32:22 (55.), 32:27

Zeitstrafe: 5:2 - 7m: 3/4 - 2/2

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Friedrich (1); Geck (2), Weber (n.e.), Henkel (3), von der Au, Wunderlich, Kohlstrung (6), Stenger, von Stein, Weidinger (2), Hoddersen (8), Schopper (6), Kaiser (3/3), Keller (1) J leo

Quelle: op-online.de