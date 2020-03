Hoffnung auf Erfolg nach 1:11-Lauf vorzeitig beendet

Baunatal – Nichts zu holen gab es für die Drittliga-Handballer der HSG Hanau beim GSV Eintracht Baunatal. Mit dem 25:31 (7:19) kassierten die Grimmstädter ihre dritte Niederlage hintereinander und weisen nun mit 24:24 Punkten ein ausgeglichenes Konto auf.

„Im Angriff haben wir viel zu viele Fehler gemacht und uns in Zweikämpfe verstricken lassen, die nur schwer zu lösen waren“, sagte HSG-Trainer Oliver Lücke. Die Niederlage hätte auch deutlicher ausfallen können.

Knackpunkt der Partie war zudem die frühe zweite Zwei-Minuten-Strafe gegen Yaron Pillmann in der 18. Minute. Da Marc Strohl beruflich verhindert war und die Fahrt nach Baunatal kurzfristig abgesagt hatte, war der etatmäßige Innenblock der Hanauer in der Folgezeit nicht mehr wirklich existent und Lücke musste frühzeitig improvisieren. Und so machte der HSG-Coach aus der Not eine Tugend und warf die beiden Youngster im Team, Henrik Graichen und Jonas Schneider, ins kalte Wasser und ließ das Duo reichlich Drittliga-Erfahrung sammeln. „Die beiden haben ihr Sache gut gemacht, auch wenn es gegen einen ehemaligen Zweitligaspieler wie Marvin Gabriel natürlich wahnsinnig schwer ist“, sagte Lücke.

Dabei waren die Hanauer ordentlich in die Partie gestartet, bis zur Baunataler 8:6-Führung in der 16. Minute verlief die Partie ausgeglichen. Doch in den verbleibenden 14 Minuten bis zur Pause lief bei den Gästen überhaupt nichts mehr zusammen. Mit einem 11:1-Lauf zogen die Baunataler uneinholbar davon und machten damit alle Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn zunichte. Daran änderte auch der 3:0-Lauf der Hanauer zu Beginn der zweiten Hälfte nichts – Baunatal antwortete prompt mit vier Toren hintereinander. Erst im Endspurt betrieben die Hanauer mit einem 6:1-Lauf noch etwas Ergebniskosmetik. Zu allem Überfluss beklagte die HSG einen weiteren Verletzten: Maximilian Bergold verletzte sich an der Schulter. Ob er in den kommenden Partien wieder dabei ist, entscheidet eine Untersuchung in dieser Woche.

Spielfilm: 2:2 (6.), 5:4 (11.), 7:4 (15.), 8:6 (16.), 16:6 (26.), 19:7 - 19:10 (33.), 23:10 (37.), 27.16 (47.), 30:19 (53.), 30:24 (59.), 31:25

Zeitstrafen: 4:5 - 7m: 4/6 - 4/5

HSG Hanau: Schermuly, Tomm; Woiwod (1), Hemmer (7), Gerst, Schneider, Braun (2), Bergold (3), Brüggemann, Pillmann, Christoffel (6/4), Lorenz (6), Graichen leo

Quelle: op-online.de