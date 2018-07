Hemmer im Hanauer Rückraum

Hanau - Handball-Drittligist HSG Hanau hat den vierten und voraussichtlich letzten Zugang für die neue Saison vermeldet: Von der zweiten Mannschaft des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten kommt Michael Hemmer.

Der 22-Jährige spielt im halbrechten und zentralen Rückraum und soll die Lücke schließen, die durch den Weggang von Erik Schaeffter und das Karriereende von Philipp Reuter entstanden ist. Der 1,83 Meter große Hemmer, der unter anderem bei den Füchsen Berlin ausgebildet wurde und in der zweiten norwegischen Liga gespielt hat, wird in Frankfurt Sozialarbeit oder Psychologie studieren und verlegt daher gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin den Lebensmittelpunkt nach Hanau. „Wir haben einen vielseitigen Spieler dazubekommen, der uns in der Breite sofort weiterhilft und der noch längst nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft hat“, erklärte Reiner Kegelmann, der Sportliche Leiter der HSG Hanau. Und Trainer Patrick Beer erklärte nach ersten Trainingseinheiten: „Er passt gut ins Team und hat seine Stärken im Eins-gegen-eins.“

Hemmer ist der vierte externe Zugang der HSG in dieser Sommerpause nach Yannik Woiwod, Benedikt Müller und Dennis Gerst. „Damit sind unsere Personalplanungen abgeschlossen“, verkündete Beer. Der langfristige Ausfall von Kreisläufer Lucas Lorenz, der einen Sehnenriss im Ellenbogen erlitten hat, soll intern kompensiert werden. Yannick Ahouansou aus der eigenen zweiten Mannschaft wird in den Drittligakader aufrücken und soll zusammen mit Woidwod das Kreisläuferduo bilden.

Das erste Punktspiel in der 3. Liga Ost steht für die Hanauer am Samstag, 25. August, beim TV Germania Großsachsen an. Eine Woche davor steht mit dem „Final First“ im DHB-Pokal in der heimischen Main-Kinzig-Halle ein erster Höhepunkt im Programm. In der Vorbereitung sehen kann man die HSG Hanau ab Freitag nächster Woche beim f.a.n.-Cup in Kleinostheim. Dort spielen die Hanauer am Freitag, 27.7., 20 Uhr, gegen Ligakonkurrent HSG Rodgau, am Samstag, 28.7., 16 Uhr, gegen TV Kirchzell und am Sonntag, 29.7., 12 Uhr, gegen Kahl/Kleinostheim. (mos)

