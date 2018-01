Rot für Weidinger bremst HSG Rodgau aus

3. Liga: Letzten Wurf vergeben beim 30:30 gegen Germania Großsachsen

Nieder-Roden - Auch nach dem zweiten Pflichtspiel in 2018 warten die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Liga Ost weiter auf den ersten Sieg. Eine Woche nach der 26:30-Niederlage in Magdeburg trennten sich die Rodgauer von Germania Großsachsen 30:30 (15:15).