Inoffizielle Stadtmeisterschaft beim FC Türk Gücü Hanau

Fußball-Turnier in Großauheimer Halle am Spitzenweg: Auch Türkischer SV Seligenstadt dabei / „Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Offenheit“

hanau - Fußball-Gruppenligist FC Türk Gücü Hanau richtet auch in diesem Jahr ein Hallenturnier aus. In der Sporthalle am Spitzenweg in Großauheim spielen unter dem Motto „Integrationsturnier“, acht Mannschaften um den Sieg.