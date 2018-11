Al Jatari schießt VfB ins Halbfinale

SELIGENSTADT - Der VfB Offenbach hat sich mit einem knappen 3:2-Erfolg nach Verlängerung bei der Spvgg. Seligenstadt als letzte Mannschaft für das Halbfinale des Offenbacher Kreisfußball-Pokales qualifiziert.

Younes Al Jatari erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer für die Gäste. Die Offenbacher, die im Mai 2016 im Finale standen, erwarten jetzt im Frühjahr kommenden Jahres Hessenligist und Titelverteidiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg im der Vorschlussrunde am heimischen Bierbrauerweg.

„Den Sieg des VfB würde ich als glücklich bezeichnen“, ärgerte sich Seligenstadts Abteilungsleiter Mirko Leuschner über die knappe Niederlage in der Verlängerung. „Wir hatten die größere Anzahl an Torchancen, auch die besseren.“ Doch wie in den vergangenen Spielen nutzten die „Blauen“ ihre Einschussmöglichkeiten nicht aus. „Zudem bin ich der Meinung, dass der Unparteiische nicht seinen besten Tag erwischt hat. Durch seine Entscheidungen brachte er unnötige Hektik rein“, kritisierte Leuschner.

Cain Kunkel (27.) brachte die Seligenstädter in Führung, doch der VfB drehte durch Patrick Weihs und Mohamed Boulahfa die Begegnung noch vor der Pause. Tassilo Hock nutzte eine der zahlreichen Chancen nach der Pause zum Ausgleich, sah aber in der Verlängerung die „Ampelkarte.“ In Überzahl hatten die Gäste dann beim Siegtreffer das Quäntchen Glück auf der eigenen Seite.

Spvgg. Seligenstadt: Brodbeck; Klein, Hefter, Ernst, Sauer, Hock, Schrön, Özdemir, Kuinkel, Bahmer, Rode (Herbert, Hiemer)

VfB Offenbach: Stegmann; Balon, Weihs, Sarwari, Boujraf, Reinhard. Teca Feijo, Doudi Baltit, Boulahfa, Leppin, Ünal (Klemenz, Zinser)

Tore: 1:0 Kunkel (27.), 1:1 Weihs (38.), 1:2 Boulahfa (42.), 2:2 Hock (72.), 2:3 Al Jatari (114.) - Gelb-Rot: Hock (Seligenstadt/104.) - rjr

