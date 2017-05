„Jetzt kennt uns doch jeder“

Offenbach - Die erste Saison in der Handball-Oberliga verlief zwar mit Höhen und Tiefen, letztlich hat die TSG Bürgel aber ihr Ziel erreicht. Mit 27:25 Punkten belegte der Aufsteiger Platz sieben. Von Holger Appel

Ein Ergebnis, mit dem Co-Trainer und Vorstandsmitglied Sven Lenort zufrieden ist. „Wir hatten Glück mit dem Spielplan, haben gleich zum Auftakt Punkte geholt gegen Teams, die später hinter uns in der Tabelle gelandet sind. Dieser Auftakt mit der Euphorie des Aufstiegs im Rücken - das war optimal“, sagt Lenort. Die TSG war mit drei Siegen gestartet, hatte nach dem sechsten Spieltag schon 9:3 Punkte auf dem Konto. Ein solides Fundament.

Allerdings trennte sich die TSG nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase von Aufstiegstrainer Tom Grunwaldt und Ex-Bundesligaspieler Christian Hildebrand. Der ehemalige Griesheimer Oliver Lücke übernahm das Traineramt. „Es hat zuvor nicht mehr gepasst. Der Trainerwechsel hat uns dann einen Schub gegeben. Plötzlich war wieder mehr Zug drin - und auch taktisch hat uns der neue Trainer nach vorn gebracht“, sagt Lenort. Die TSG sicherte sich die Liga, zeigte vor allem im wichtigen Spiel in Münster (30:28) gute Moral und Charakter.

Bis zum 29. Mai haben die Bürgeler noch Pause, dann bittet der neue Trainer Louis Rack zum ersten Training. Lücke hatte in Bürgel nur für ein halbes Jahr zugesagt, da er bei der MSG Groß-Bieberau/Modau im Wort stand.

Vier Spieler verlassen die TSG: Kreisläufer David Rivic (106 Tore, zweitbester Bürgeler hinten Nils Lenort mit 165 Treffern) wechselt in die 3. Liga nach Groß-Bieberau, die beiden Freunde Pana Nastos und Tim Gotta wollen kürzer treten und nur noch in Groß-Umstadt Bezirksoberliga spielen. Oliver Neumann kehrt zurück zur HSG Hanau II. Bisher neu im Kader sind Markus Wagenknecht (SG Arheilgen) und Svante Stegmann (HSV Hamburg, Jugend). Die TSG sucht noch einen Kreisläufer, Linksaußen und Rückraumspieler.

„Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist immer schwerer als das erste. Jetzt kennt uns doch jeder, keiner wird uns mehr unterschätzen“, sagt Lenort und verweist auf den SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga. Die „Lilien“ sind nach starker erster Saison im zweiten Bundesligajahr abgestiegen. Lenort wäre für die TSG deshalb wieder mit einer Platzierung im Mittelfeld zufrieden. „Wir haben eine gute Mannschaft, können eine gute Rolle spielen. Und das Auftaktprogramm dürfte wieder passen“, sagt er - auch wenn die TSG am 16. September beim Vorjahreszweiten in Dutenhofen startet und am 23. September Drittliga-Absteiger Kirchzell erwartet. Anschließend kommen aber vermeintlich leichtere Gegner zu auf die TSG, die ihren neuen Kader am 24. Juni gegen die Allstars um Stefan Kretzschmar präsentiert.

Quelle: op-online.de