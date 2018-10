Joker Schnitzer führt Hassia zum Sieg

Dieburg - Der ungeschlagene Tabellenführer SG Langstadt/Babenhausen hat mit einem 3:0 beim TV Fränkisch-Crumbach die Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald auf fünf Punkte ausgebaut.

Hassia Dieburg gewann nach Pausen-Rückstand noch deutlich gegen Viktoria Schaafheim.

SC Hassia Dieburg - Viktoria Schaafheim 4:1 (0:1)

Die Schaafheimer gingen schon in der ersten Minute in Führung. Torschütze Marvin Kurz musste dann allerdings wegen eines erneut aufgebrochenen Muskelfaserrisses bereits in der siebten Minute ausgewechselt werden. Die Führung währte bis zur 68. Minute. Dann drehte die Hassia die Partie, einen gehörigen Anteil daran hatte Torsten Schnitzer, der zur Pause eingewechselt worden war und zweimal traf. „Die Einwechslung von Torsten Schnitzer war ausschlaggebend, außerdem haben bei uns die Kräfte nachgelassen“, sagte Schaafheims Trainer Steffen Schrod. Insgesamt sei es eine eher schwache Partie gewesen, so Schrod. Die Hassia steht mit 14 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, während Schaafheim (5) Vorletzter bleibt.

SC Hassia Dieburg: Ludwig; Jaensch, Karaca, Pierre Kampka, Dobrunat, Durmus, Konakci, Alan (46. Schnitzer), Santur, Güney, Tat (46. Acker)

Viktoria Schaafheim: Gunkel; Lackner, Romero Lagares, Pascal Böhm, Hartl, Patrick Böhm, Becker, Öcal, Kreher (62. Krapp), Erbacher, Marvin Kurz (7. Virag / 21. Yilmaz Cakici)

Tore: 0:1 Marvin Kurz (1.), 1:1 Santur (68.), 2:1, 3:1 Schnitzer (77., 90.+2), 4.1 Dobrunat (90.+3)

TV Fränkisch-Crumbach - SG Langstadt/Babenhausen 0:3 (0:3)

Langstadt/Babenhausen machte kurzen Prozess, nach einer knappen halben Stunde war die Partie entschieden. Giovanni Corso mit einem abgefälschten Schuss, David Schmidt mit einem Abstauber und Fabian Schildbach mit einem schön herausgespielten Treffer hatten eine 3:0-Führung herausgeschossen. „Letztlich war das ein souveräner Erfolg“, sagte Christian Segeth vom SG-Spielausschuss. Auch, weil Hans André Affeldt einen Elfmeter hielt.

SG Langstadt/Babenhausen: Affeldt; Fabio Corso, Hippe, Önk (78. Flör), Bejaoui, Giovanni Corso (88. Kneissl), Romeo, Moretti, Haberkorn, Schildbach, Schmidt (77. Wachtel)

Tore: 0:1 Giovanni Corso (7.), 0:2 Schmidt (16.), 0:3 Schildbach (28.) - Bes. Vork.: Langstadt/Babenhausens Affeldt hält Foulelfmeter von Cucu (64.)

FV Mümling-Grumbach - Viktoria Klein-Zimmern 0:0

Insgesamt ein leistungsgerechtes Unentschieden. Nach gut einer Stunde gab es zwei Platzverweise. Nach einem Kopfballduell und der anschließenden Rangelei sah Mümling-Grumbachs Emil Rus die Rote Karte, Klein-Zimmerns Marc Alain Soffack Dongmo sah Gelb-Rot. „Bis zu den Platzverweisen waren wir die bessere Mannschaft, danach hatten wir etwas Glück“, sagte Klein-Zimmerns Trainer Timo Rödler. Die besten Klein-Zimmerner Chancen vergaben Steve Ollesch und Marvin Bernhard.

Klein-Zimmern: F. Müller; Hahn, Soffack Dongmo, Tarp Rosenauer, Ollesch, Glenz (66. J. Müller), Nowak, Youdom Vocta, Stroh, Neudert, Bernhard

Rot: Rus (Mümling-Grumbach, 62.) - Gelb-Rot: Soffack Dongmo (Klein-Zimmern, 62.)

Germania Ober-Roden II - Türkspor Beerfelden 0:3 (0:0)

„Als Trainer ist man manchmal ratlos. Wir waren über 90 Minuten klar überlegen, haben aber unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Germania-Trainer Johannes Peters, der fünf hundertprozentige Chancen für sein Team gezählt hatte, nach der Niederlage gegen den Aufsteiger. Mit schlechter Chancenverwertung hatte die Germania in dieser Saison schon öfter zu kämpfen, nach dem 5:1 vergangene Woche in Steinbach glaubte man, das überwunden zu haben. In den Schlussminuten warf Ober-Roden alles nach vorne und kassierte noch zwei Tore.

Germania Ober-Roden II: Gotta; Zifferer, Singh (70. Milenkovic), Jamal Shafiq, Korndörfer, Keles (63. Spieß), Daniel Gruber, Reichert, Eggen, Cerveny, Isah Shafiq (60. Aram Sahinyan)

Tore: 0:1 Gözek (48.), , 0:2 Majdalawi (90.), 0:3 Kizilyar (90.+4)

SV Lützel-Wiebelsbach - TS Ober-Roden II 1:0 (1:0)

Das Tor des Tages fiel bereits nach 18 Minuten. Seine Mannschaft habe zwar gerade in der zweiten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz gehabt, sagte TS-Trainer Werner Jozic. Im Abschluss sei man aber nicht zielstrebig genug gewesen. Nick Weitzdörfer, Luca Knapek und Markus Winter hatten für Ober-Roden gute Ausgleichschancen.

TS Ober-Roden II: Fischer; Arlovic, Tatar, Niklas Winter, Wunderlin (85. Errahmani), Knapek, Weitzdörfer, Fraccica, Fernandez, Schallmayer (67. Markus Winter), Jacobs (60. Narcello)

Tor: 1:0 Stieber (18.) (ey)

