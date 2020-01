Jubiläums-Doppelsieg für SG Rosenhöhe

FUSSBALL-STADTMEISTERSCHAFT Aktive und E-Jugend gewinnen Turniere in der Sportfabrik

+ Gemeinsam jubelt es sich besser. Die E-Jugend und die Aktiven der SG Rosenhöhe freuen sich über ihre Stadtmeistertitel mit Oberbürgermeister Felix Schwenke, Sportkreisvorsitzendem Peter Dinkel (4. von links), Kreisfußballwart Jörg Wagner (hinten rechts) sowie Manfred Ginder und Alexander Knöss vom Sportmanagement. Foto: scheiber

Offenbach – Am Ende des Turniers, als die Hymne „We are the champions“ der Rockband Queen aus den Lautsprechern der Offenbacher Sportfabrik dröhnte, standen sie auf dem Parkett gemeinsam zusammen. Arm in Arm, abwechselnd große und kleinere Fußballer. VON HOLGER APPEL