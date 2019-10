Julia Kretschmer sorgt mit ihren Paraden für einen Traumstart

Nieder-Roden – Nach der Schlusssirene kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden kämpften in der 3. VON PATRICK LEONHARDT

Liga Ost den bis dato verlustpunktfreien Vizemeister der vergangenen Saison, den SC Markranstädt, mit 30:29 (14:14) nieder und sicherten sich damit im dritten Spiel den zweiten Sieg. „Das ist für einen Aufsteiger ein Traumstart“, freute sich Nieder-Rodens Trainer Matthias Jünger. „Der Erfolg gegen Markranstädt war eine unglaubliche Energieleistung, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. “.

Mit einer 4:2-Deckung machten die Nieder-Rodenerinnen dem Favoriten von Beginn an das Leben schwer. „Der SC hat einen sehr guten Rückraum, wir haben versucht, eine Spielerin zu isolieren und sie so unter Zugzwang zu setzen“, erklärte Jünger. Und das gelang Nieder-Roden sehr gut.

Beide Mannschaften lieferten sich über 60 Minuten einen offenen Schlagabtausch. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem in Markranstädt nach 25 Minuten beim 13:11 erstmals eine Mannschaft mit zwei Toren führte. Nach der Pause wendete sich das Blatt, die HSG legte eine Drei-Tore-Führung vor (22:19), doch die Sächsinnen antworteten mit einem 4:0-Lauf. „Wir hatten einige Probleme mit der siebten Feldspielerin. Am Ende haben wir dann auch auf sieben Feldspielerinnen umgestellt, weil wir Probleme im Angriff hatten“, sagte Jünger, „und das hat gut funktioniert.“ Dreimal allerdings warfen die Gäste den Ball in der Schlussphase auf das leere Tor der Rodgauerinnen. Einmal ging der Ball vorbei, zweimal kam die herausragende Julia Kretschmer (21 Paraden) von der Ersatzbank aus angeflogen und wehrte den Ball ab. Beim zweiten Mal landete sie mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden und musste das Parkett wieder verlassen. Doch Ersatztorfrau Larissa Vogt wehrte den letzten Angriff der Gäste, die dafür lediglich noch sechs Sekunden Zeit hatten, ab, anschließend feierten die Baggerseepiratinnen lautstark den überraschenden Erfolg.

Spielfilm: 4:4 (7.), 6:6 (12.), 10:10 (20.), 11:13 (25.), 14:14 - 19:17 (38.), 22:19 (42.), 22:23 (45.), 23:25 (50.), 26:25 (54.), 27:28 (57.), 30:29

Zeitstrafen: 2:5 - 7m: 5/6 - 4/5

HSG Rodgau Nieder-Roden: Kretzschmer, Vogt, Neubauer; Burgard (2), Gören, Bretz (6), Portakal, Bulic (1), Gotta (3), Koss, Magnago (10/5), Stöhrer, Göbel, Hess (3), Heßler (5)

Quelle: op-online.de