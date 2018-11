Junges Löwen-Team mit reifer Leistung

BabenHausen - Nach vier Niederlagen bejubeln die Handballer von Rot-Weiß Babenhausen mit dem 28:25 (13:11) gegen den ehemaligen Drittligisten HSG Pohlheim in der Oberliga Hessen ihren ersten Heimsieg und klettern auf den zehnten Tabellenplatz.

„Das war eine reife Leistung“, lobt Rot-Weiß-Trainer Oliver Schulz.

Denn die junge „Löwen“-Mannschaft präsentierte sich phasenweise sehr abgezockt, fuhr insgesamt einen souveränen Sieg ein, „und das gegen keinen schlechten Gegner“, betonte Schulz. Bester Schütze der Babenhausener war Lucas Eisenhuth, der neunmal erfolgreich war.

Die Hausherren, bei denen Lukas Schmitt nach überstandener Verletzungspause in den Kader zurückkehrte, kamen gut ins Spiel, trotz des 1:4-Rückstandes zu Beginn. „Da haben wir nur unsere Angriffe nicht präzise abgeschlossen und drei Gegenstöße kassiert, das vierte Gegentor war ein Abpraller“, erklärte der SG-Trainer. Dann aber kämpfte sich Babenhausen ins Spiel, gefiel in der Deckung und ging beim 8:7 erstmals in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Rot-Weißen noch eine Schippe drauf, zogen mit einem 4:0- Lauf bis zur 47. Minute auf 22:16 davon und sorgten damit für eine kleine Vorentscheidung. Pohlheim mühte sich, kam aber nicht näher als bis auf drei Punkte heran.

„Pohlheim hat, wie die meisten mittelhessischen Mannschaften, eine brutale Dynamik. Aber wir haben gute Lösungen kreiert, um zu gute Wurfmöglichkeiten zu bekommen“, zeigte sich Oliver Schulz zufrieden, „wir waren sehr diszipliniert und haben unser Repertoire an Angriffsmöglichkeiten gut ausgeschöpft.“

Als Belohnung stand nach den beiden Auswärtssiegen bei den direkten Konkurrenten Hüttenberg II und Melsungen II der erste Heimsieg gegen einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld. „Jetzt gehen wir erstmals mit einem Heimsieg im Rücken in ein Auswärtsspiel. Mal sehen, wie uns das beeinflusst“, blickt Oliver Schulz bereits auf die Auswärtsbegegnung am Samstag bei der ESG Gensungen/Felsberg voraus.

Spielfilm: 1:4 (7.), 3:4 (11.), 4:7 (15.), 8:7 (21.), 8:9 (23.), 11:11 (28.), 13:11 - 14:13 (35.), 18:16 (41.), 22:16 (47.), 24:18 (51.), 24:21 (54.), 26:22 (57.), 28:25

Zeitstrafen: 7:4 - 7m: 3/4 - 2/4 - Rote Karte: Ratley (58./Babenhausen, 3. Zeitstrafe)

Rot-Weiß Babenhausen: Goder (1), Oldach; Drews (6), Brandt (5), Kirchherr (2), Holschuh, Stoffel (1), Raschke (1), Sillari, Schmitt (3), Ratley, Mai, Eisenhuth (9/3), Zappe J leo

Quelle: op-online.de