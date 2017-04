Kahl rettet das Unentschieden

Dieburg - Durch ein 2:2 (1:0) gegen den VfL Michelstadt musste der 1. FC Germania Ober-Roden die Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt an die SG Unter-Abtsteinach abgeben, hat aber bei zwei weniger ausgetragenen Spielen weiter alles selbst in der Hand.

Die Germania, die zuletzt acht Spiele in Folge gewonnen hatte, war in der ersten Hälfte überlegen, auch wenn Michelstadt einmal die Latte traf (19.). Nach 29 Minuten setzte sich Marco Christophori außen durch, seine Hereingabe lenkte der Michelstädter Korndörfer ins eigene Tor. Die Germania hatte in der Folgezeit vier weitere gute Chancen, vergab diese aber. „Wenn wir in dieser Phase mit 2:0 in Führung gehen, gewinnen wir. So kam Michelstadt mit seinem dritten Torschuss zum 1:1. Danach war das Spiel offen“, sagte Daniel Hoffstadt, Teammanager der Germania. Die Odenwalder gingen sogar in Führung, Mohammed Hakimi glich aus. In der Nachspielzeit rettete Germania-Torwart Christoph Kahl seinem Team mit zwei starken Paraden den Punkt.

Germania Ober-Roden: Kahl, Mensinger, Marweg, Ermert, Stuckert (46. Firat), Friess, Lehnert, Karadag, Wick (62. Jäger), Christophori, Hakimi

Tor: 1:0 Eigentor Korndörfer (29.), 1:1 Stefanovski (62.), 1:2 Rudel (82.), 2:2 Hakimi (85.)

Am Sonntag tritt die Germania beim TSV Höchst an, der schon am Mittwoch beim FSV Riedrode 5:2 siegte. Ober-Roden ist gewarnt, verlor das Hinspiel mit 0:2.

Nach mehreren englischen Wochen hatte der SV Münster an Ostern endlich mal frei. „Wir hatten vier Spiele in zwölf Tagen, darunter unter der Woche weite Auswärtsfahrten. Da waren die Jungs ziemlich platt“, sagte Trainer Kurosh Heidari. Am Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen den FC Fürth weiter. Der Verbandsliga-Absteiger ist im Mittelfeld beheimatet. Dort steht auch Münster (42 Punkte). Mit dem Abstieg wird man sehr wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Heidari will aber sicher gehen. „45 Punkte reichen auf jeden Fall“, sagt er. Die will der SV gegen Fürth voll machen. „Dann haben wir Ruhe“, meint Heidari, der ein Duell auf Augenhöhe erwartet. „Fürth hat einige erfahrene Spieler in ihren Reihen“, so Heidari. An der angespannten Personalsituation änderten auch die freien Tage nichts. Münster fehlen aufgrund von Verletzungen weiter zahlreiche Spieler. J ey

Quelle: op-online.de