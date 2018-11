Kaiser fordert Torjäger-Duo heraus

Offenbach - Die beiden Handball-Drittligisten der Region messen sich am Samstag mit dem Top-Duo der Liga. Während Nieder-Roden Heimvorteil hat, fahren die Hanauer nach Thüringen.

Nach einem Drittel der Saison liegen die Teams dicht beieinander. Hanau ist mit 12:8 Punkten Sechster, Nieder-Roden (11:9) Achter. Für beide gilt es, nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

HSG Rodgau Nieder-Roden - SG Nußloch (Sa., 19.30 Uhr). Mit dem Tabellenzweiten erwartet die Nieder-Rodener erneut ein Kracher. Die Baden-Württemberger verfügen über einen starken Rückraum und „über eine große individuelle Klasse. Das macht den Gegner unberechenbar“, erklärt HSG-Trainer Jan Redmann, Das ist ein dickes Brett, das für uns zu bohren ist.“ Der Tabellenzweite ist körperlich vielleicht nicht ganz so robust wie Eisenach oder Leutershausen, hat aber viele Spieler mit Gardemaß und sehr guter Athletik in seinen Reihen.

Nahm Spitzenreiter Eisenach die Nieder-Rodener vor knapp drei Wochen noch ein wenig auf die leichte Schulter, dürfte dieser Vorteil gegen Nußloch dahin sein: „Die werden uns sicherlich nicht unterschätzen“, verweist Redmann auf die heimische Festung an der Wiesbadener Straße (fünf Spiele, fünf Siege), an der sich auch der Ligaprimus die Zähne ausbiss. „Der Gegner wir sehr gut auf uns vorbereitet sein“, blickt der Nieder-Rodener Trainer voraus.

Personell haben die Rodgauer mit den für die Jahreszeit typischen Problemen zu kämpfen: Schnupfen, grippale Infekte. Zwei, drei Spieler sind angeschlagen. „Ich hoffe aber, dass am Samstag alle dabei sind“, sagt Redmann.

Für Nieder-Rodens Rückraumspieler Timo Kaiser steht gegen die Baden-Württemberger das nächste Torjägerduell an. In der vergangenen Woche behielt er trotz der 18:23-Niederlage gegen Groß-Bieberaus Michael Malik mit 4:1 die Oberhand, nun sieht sich der 74-fache Torschütze gleich zwei Herausforderern gegenüber: Nicolas Hermann und Kevin Bitz trafen bisher jeweils 67 Mal für die SG Nußloch.

ThSV Eisenach - HSG Hanau (Sa., 19.30 Uhr). „Wir fahren ganz entspannt nach Eisenach und schauen mal, was geht. Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer. Der Tabellensechste ist beim Absteiger aus der 2. Liga klarer Außenseiter, die Thüringer gewannen von den bisherigen zehn Saisonspielen neun, einzig bei der HSG Rodgau Nieder-Roden gingen sie leer aus.

„Das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um gegen Eisenach zu spielen. Uns erwartet noch einmal eine echte Herausforderung, dann sind wir spielfrei. Die haben eine überragende Mannschaft, da ist es wichtig, dass wir den Gegner in Bewegung bringen“, blickt Beer voraus. Mit vielen Positionswechseln und schnellem Spiel wollen die Hanauer den Spitzenreiter auf Trab halten und so ihre Chance suchen.

Möglicherweise müssen die Grimmstädter aber zwei weitere Ausfälle verkraften. Die Hanauer Bundesliga-A-Jugend spielt am Samstag gegen den SC DHfK Leipzig. Dann würden in Eisenach Kreisläufer Hannes Geist (A-Jugend-Trainer) und Rückraumspieler Tarek Marschall fehlen. „Wenn das so ist, dann ist das so, dann fahren wir mit nur neun Feldspielern nach Eisenach“, sagt Beer, „vielleicht ist Michael Hemmer wieder an Bord.“ Der Rückraumspieler soll heute in das Training einsteigen. So oder so: Die Hanauer wollen sich so gut wie möglich aus der Affäre ziehen. J leo

Quelle: op-online.de