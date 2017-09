Verbandsliga: Rödermark-Derby im Fokus

Offenbach - Der zehnte Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd wird bereits am morgen Nachmittag mit einem Derby eröffnet: Die TS Ober-Roden empfängt Viktoria Urberach. Die Hausherren gehen als leichter Favorit in das brisante Rödermark-Duell.

Zudem will Hanau 93 seine starke Auswärtsbilanz weiter ausbauen. Mit einem fünften Sieg im fünften Gastspiel der Saison, diesmal bei Eintracht Wald-Michelbach, würden sich die 93er in der Spitzengruppe der Liga endgültig etablieren. Stadtrivale SC 1960 ist spielfrei.

TS Ober-Roden - Viktoria Urberach (Sa., 15 Uhr)

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr treffen die beiden Vereine aufeinander. Neben einem 0:0 beim Rödermark-Cup in dieser Sommer-Vorbereitung setzte sich die Viktoria in der vergangenen Saison im Halbfinale des Dieburger Kreispokals mit 2:1 durch. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen war die Turnerschaft mit 2:0 in der ersten Runde des Kreispokals erfolgreich. „Alle Spiele waren sehr offen, das erwarte ich auch diesmal“, sagt Urberachs Trainer Jochen Dewitz und sieht zwei Teams „auf Augenhöhe“. Blickt man auf die Tabelle, hat aber der Gastgeber wohl leichte Vorteile. Während Urberach mit sechs Punkten Vorletzter ist, steht die TS mit doppelt so vielen Zählern auf Rang neun. „Die Viktoria hat einen Umbruch hinter sich, da passt noch nicht alles perfekt. Das wollen wir natürlich ausnutzen“, sagt TS-Trainer Daniel Nister, der nicht unbedingt mit einem Fußball-Leckerbissen rechnet: „Ich erwarte ein emotionsgeladenes Spiel, bei dem erst einmal die Zweikämpfe im Vordergrund stehen. Wir müssen den Kampf annehmen und dann vielleicht auch damit leben, dass es nicht das schönste Spiel wird.“

Der größere Druck liegt freilich auf den Gästen, dies sieht auch Urberachs Trainer Dewitz so: „Fakt ist, dass wir sechs Punkte weniger als geplant auf dem Konto haben. Das heißt, ein Sieg ist Pflicht. Das haben wir uns selbst eingebrockt.“ Personell kann Dewitz weitestgehend aus dem Vollen schöpfen, während die Turnerschaft im Derby ohne Dennis Profumo (gesperrt), Feta Suljic, Thomas Barowski (beide verletzt) und Florian Henkel (Urlaub) auskommen muss.

Eintracht Wald-Michelbach - Hanau 93 (So., 15 Uhr)

Vier Spiele, vier Siege: Hanau ist in dieser Saison auswärts noch ohne Punktverlust. Entsprechend selbstbewusst geht der Tabellendritte ins Gastspiel auf dem Kunstrasen im Odenwald. „Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wenn wir die auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen“, sagt Hanaus Sprecher Hans Jung, warnt gleichzeitig aber auch vor der Eintracht. Vor allem auf Stürmer René Brunner, der in dieser Spielzeit schon neunmal traf, müsse man aufpassen. „Er lebt von seiner Schnelligkeit. Ihn dürfen wir nicht aus den Augen verlieren“, fordert Jung.

FC Bensheim - Germania Ober-Roden (So., 15 Uhr)

Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. Während der Tabellenachte aus Ober-Roden auf zwölf Punkte nach neun Spielen kommt, ist Bensheim seit sechs Spielen ungeschlagen und steht auf Rang fünf. „Es wird ein unangenehmes Auswärtsspiel. Aber wir sind Selbstbewusst genug, um zu sagen, dass unser Potenzial zumindest für einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ausreicht“, sagt Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt. (dani)

