Keine Geheimnisse im Rödermark-Duell

Offenbach - Das Rödermark-Derby zwischen Viktoria Urberach und der TS Ober-Roden überstrahlt den 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd. Der SC 1960 Hanau will bereits am Freitag dem am Wochenende spielfreien Stadtrivalen Hanau 93 die Tabellenführung abluchsen.

Der Tabellenvierte Germania Ober-Roden ist gegen die SG Bornheim/Grün-Weiß favorisiert.

SG Rot-Weiss Frankfurt - SC 1960 Hanau (Fr., 20 Uhr). Die Partie im Stadion am Frankfurter Brentanobad wurde kurzfristig von Sonntag auf Freitag verlegt. Nach sieben Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen im Lager der Hanauer riesengroß. Antonio Abbruzzese spricht von einem Ergebnis harter Arbeit und dass nun belegt sei, dass seine Mannschaft in dieser Saison durchaus oben mitspielen kann. Der Traum von der Hessenliga lebt also, genauso wie ein paar Schritte weiter an der Hanauer Kastanienallee, wo Lokalrivale Hanau 93 ebenfalls mit dem Sprung in Hessens höchste Amateurliga liebäugelt. Am Sonntag, 21. Oktober, kommt es im Herbert-Dröse-Stadion zum Duell der beiden Hanauer Teams. Mit drei Punkten am heutigen Abend würde sich der HSC in eine glänzende Ausgangslage bringen und könnte entspannt beobachten, ob die 93er am kommenden Mittwoch im Kreisduell beim 1. FC Erlensee nachlegen können. Primär schaut man im Lager des SC 1960 Hanau natürlich auf sich selbst, die Aufgabe bei Hessenliga-Absteiger Rot-Weiss Frankfurt wird als schwierig eingestuft, da das Team von Coach Slobodan Komljenovic zuletzt durchaus respektable Ergebnisse erzielt hat und drauf und dran ist, die Abstiegsränge in Richtung Tabellenmittelfeld zu verlassen. Am vergangenen Samstag überzeugten die Rot-Weissen mit einem 1:1 in Erlensee. Der SC 1960 Hanau wiederum fuhr gegen den SV Altwiedermus die einkalkulierten drei Punkte ein, setzte beim 3:0-Sieg aber nur wenige Glanzlichter. „Ich war mit dem Ergebnis zufrieden, mit dem Spiel nicht voll und ganz, aber das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau“, sagt Abbruzzese. Neben den Langzeitverletzten Kim Werner und Melih Gültekin muss der Tabellenzweite am Freitagabend auf die Brüder Hasan und Sercan Demir (beide Ex-Spieler von Rot-Weiss Frankfurt) verzichten. Der Ausfall von Sercan Demir schmerzt besonders, da er zuletzt auf der Sechserposition eine feste Größe war. Möglicherweise wird Alexandar Mastilovic jetzt auf diese Position zurückgezogen.

Viktoria Urberach - TS Ober-Roden (Sa., 15 Uhr). „In so einem Derby wird immer ein höherer Wert aufs Ergebnis gelegt“, betont Viktoria-Coach Lars Schmidt. Zweimal ging die Turnerschaft im Derby zuletzt als Sieger vom Platz. Vergangene Saison gelang ein 3:1 in Urberach, im Sommer gewann die TS 2:1 beim Rödermark-Cup. Für Viktoria-Coach Lars Schmidt wird es Zeit, dass sich daran etwas ändert. „Es ist ein echtes 50:50-Spiel“, ist Schmidt überzeugt. Personell hat sich die Lage auf der Torwartposition entspannt. Geheimnisse gibt es so gut wie keine vor dem anderen. „Die TS steht sehr kompakt, ist sehr kopfballstark und bei Standards sehr gefährlich“, warnt Schmidt.

Auch Bastian Neumann, Trainer der Turnerschaft, hat großen Respekt vor der Viktoria. „Sie spielt sehr unangenehm“, meint er, vor allem im Spiel gegen den Ball. „Aber letztlich wird es auf die Stimmung auf dem Platz ankommen“, ist Neumann überzeugt. Sein Team sieht er dabei auf einem guten Weg: „Wir haben uns mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen wieder aus dem Loch ausgegraben.“ Allerdings droht neben dem rot-gesperrten Cengiz Veisoglu auch der Ausfall von Mert Barak und Mario Gotta (beide angeschlagen). Der Angreifer hat wie Tim Kalzu, der in der vergangenen Saison 21 Tore für Urberach erzielte, und Max Hesse eine Vergangenheit beim Derbyrivalen. „Für sie ist das natürlich ein ganz besonderes Spiel“, betont Neumann.

Germania Ober-Roden - SG Bornheim/GW (So., 15 Uhr). Die Germania ist stark in die Saison gekommen - und vertraut auf ein starkes Offensivduo: Mohammed Hakimi ist mit zwölf Toren mit Abstand bester Schütze der Verbandsliga. Ihm zur Seite steht in Ex-Profi Fabian Bäcker ein erfahrener Angreifer. „Wir ergänzen uns gut“, sagt der frühere Offenbacher. „Er will den Ball gerne haben und behauptet ihn auch gut. Das eröffnet mir Räume, um in die Tiefe zu gehen“, erklärt der 28-Jährige. Vergangene Saison hatte Bäcker noch im internen Wettkampf die Nase vorne: Hinter Rekonvaleszent Marco Christophori-Como (17 Saisontore) hatte Bäcker mit 16 Treffern klar vor Hakimi (12) gelegen. Doch die Statistik ist ihm letztlich nicht wichtig. „Entscheidend ist, wie die Stimmung und der Zusammenhalt in einer Mannschaft ist“, betont der gelernte Versicherungskaufmann: „Und da passt es bei uns einfach. Die Jungs sind einfach in Ordnung.“

Auch sportlich läuft es rund: Platz vier mit sechs Punkten Rückstand zu den Topteams aus Hanau sind beachtlich, ändern aber nichts an der zurückhaltenden Zielsetzung bei der Germania. „Dass wir so weit oben stehen, war gar nicht geplant, aber wenn wir im April noch dort oben stehen, werden wir uns sicherlich nicht gegen die Hessenliga wehren“, blickt Bäcker voraus. Für ihn selbst ist diese Spielklasse aber das Höchste der Gefühle, auch weil seine Verletzungshistorie ambitionierteren Fußball nicht mehr zulässt. „Mein Knie ist älter als ich“, sagt Bäcker lächelnd mit Blick auf Knorpelschaden und etwaige andere Knieverletzungen. Aktuell aber hält das Knie - und Bäcker hat Lust auf mehr. Mehr Tore - und mehr Siege. Am besten schon am Sonntag gegen die SG Bornheim/GW. „Das ist ein guter Aufsteiger, unangenehm zu spielen“, weiß er. Keine Ausrede ist dagegen, dass in Nelson Arnold Junior und Hakan Firat zwei Rotsünder gesperrt fehlen. „Unser Kader ist groß genug, um solche Ausfälle zu kompensieren“, stellt Bäcker klar. - fs/jm

Quelle: op-online.de