Keine Konsequenzen nach 0:9-Pleite in Hadamar

Neu-Isenburg - „Es bleibt alles wie gehabt und es gibt keine Konsequenzen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, sagt Nick Janovsky, Sportlicher Leiter beim Fußball-Hessenligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg.

Nach der blamablen Vorstellung beim 0:9 am vergangenen Wochenende bei Rot-Weiß Hadamar stand unter der Woche eine Aussprache an, an der neben Janovsky auch Trainer Peter Hoffmann und die Mannschaft beteiligt waren. „Wir haben das Spiel in Hadamar aufgearbeitet, aber es gibt keine Konsequenzen“, bestätigt auch 03-Trainer Hoffmann. „Wir müssen zusehen, dass wir wieder konzentriert sind und uns auf die Spiele fokussieren. Wir müssen über die mannschaftliche Geschlossenheit und den Teamgeist kommen, anders geht es nicht“, sagt Hoffmann. Genau das hatte aber in Hadamar gefehlt.

Etwas versöhnlich äußerte sich Hoffmann bereits mit Blick auf den 4:0-Pokalsieg unter der Woche beim Kreisoberligisten SG Egelsbach. „Da war ich nicht unzufrieden, auch wenn wir erst in der Verlängerung unsere Tore geschossen haben. Wir hatten rund 80 Prozent Ballbesitz und haben keine Torchancen der Egelsbacher zugelassen. Da war mir ein 0:0 nach 90 Minuten deutlich lieber als ein 3:3“, meinte Hoffmann. Und der von ihm geforderte Teamgeist war am Berliner Platz auch schon wieder erkennbar.

Und als Mannschaft müssen sich die 03er auch am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz präsentieren. „Die haben das Beste aus Fulda und Lehnerz zusammengeworfen, dazu noch einige neue Spieler geholt. Das sind alles sehr gute Einzelspieler“, sagt Hoffmann. Dass es bei den Osthessen zu Rundenbeginn nur schleppend lief, wundert ihn nicht: „Da hat der Mannschaft noch die Geschlossenheit gefehlt. Aber die SG hat in allen Bereichen Topspieler.“

Bilder: Neu-Ienburg scheidet im Hessenpokal aus Zur Fotostrecke

Die SG Barockstadt konnte die hohen Erwartungen bisher noch nicht erfüllen, rangiert mit 19 Punkten nur vier Punkte vor der Spielvereinigung auf Platz neun. Trainer Alfred Kaminski, der die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte, musste Anfang Oktober seinen Stuhl räumen. „Ein Punkt wollen wir holen“, blickt Peter Hoffmann voraus. Marc Züge steht nach überstandener Verletzungspause wieder zur Verfügung, einzig Robert Metzler trainierte unter der Woche krankheitsbedingt nicht und steht nicht zur Verfügung. Ein weiterer Spieler kommt in Evangelos Bellos ab 1. November dazu. Der Ex-Offenbacher ist dann für die 03er spielberechtigt. (leo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa (Symbollbild)