Keine Lust auf Finale in Gelnhausen

Hanau - Er ballte die Faust nach jeder gelungenen Abwehraktion. Am Sonntagabend, vor allem in der ersten Halbzeit im Handball-Derby der 3. Liga Ost gegen den TV Großwallstadt, machte Hanaus Torwart Sebastian Schermuly diese Geste fast schon im Minutentakt. Von Holger Appel

Denn Schermuly schien beim 20:14 (10:3) gegen den siebenmaligen Deutschen Meister lange unbezwingbar. Den ersten Gegentreffer kassierte der 30-Jährige nach mehr als zehn Minuten - durch einen verwandelten Siebenmeter des ehemaligen Nationalspielers Michael Spatz. Beim zweiten Siebenmetertor von Spatz in der ersten Hälfte stand Can Adenir im Hanauer Tor. Schermuly kassierte in der kompletten ersten Hälfte nur noch einen Treffer aus dem Spiel heraus, zeigte aber tolle Paraden und Reflexe in Hülle und Fülle. Insgesamt parierte er vier von sechs Siebenmetern.

Hanaus Ex-Profi Philipp Reuter bezeichnete ihn nach der Partie als „unfassbar gut“. Und als Hanaus Trainer Patrick Beer bei der improvisierten Pressekonferenz auf dem Parkett aus seiner starken Mannschaft seinen überragenden Torwart hervorhob, jubelten die verbliebenen Fans erneut.

Schermuly, der in Jugend für Eintracht Wiesbaden und die SG Wallau spielte, war selbst begeistert von diesem Abend in der Main-Kinzig-Halle, sprach von seinem „Spiel der Saison“. Im Männerbereich habe er noch nie so wenig Gegentore in einer Halbzeit bekommen, berichtete er, zollte seiner Abwehr aber gleich ein dickes Lob: „Das war schon echt geil. Die Jungs haben von der ersten Sekunde gut gestanden und fest zugepackt, nur so kann das klappen mit den wenigen Gegentoren“, sagte er. In der zweiten Hälfte, im Gefühl des sicheren Sieges, ließ die Hanauer Defensive etwas nach. Schermuly kassierte noch elf weitere Gegentore. Geschenkt, an einem Abend wie diesem.

„Dieser Sieg könnte Gold wert sein“, befand der HSG-Torwart beim Blick auf die Tabelle und die restlichen sieben Spiele in der 3. Liga Ost. Aufsteiger HSG Hanau hat den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vor dem nächsten Derby am Freitag beim TV Groß-Umstadt auf drei Punkte ausgebaut. „Wir erwarten in Leipzig und Burgdorf II noch zwei direkte Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt bei uns zu Hause. Wenn wir so engagiert und dynamisch spielen wie gegen den TVG, gewinnen wir. Wenn wir jetzt am Freitag in Groß-Umstadt und später dann in Coburg noch Punkte mitnehmen, dann bleiben wir drin in dieser Liga. Und wir wollen das schon vor dem letzten Spieltag klar machen, denn auf ein echtes Finale im Derby in Gelnhausen hat keiner von uns Lust“, rechnete der HSG-Torwart vor. Zweifel? Eher weniger nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage und dieser Gala gegen den TV Großwallstadt, die sehr gut war für das Selbstbewusstsein.

Und wohin führt Schermulys Weg nach dieser Saison? „Ich bleibe in Hanau, hier fühle ich mich einfach wohl - trotz der langen Anreise“, sagte der Torhüter. Der Versicherungskaufmann wohnt nach wie vor in Wallau, fährt zu jedem Training und jedem Spiel 50 Kilometer. Einfacher Weg.

Quelle: op-online.de