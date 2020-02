Keller-Show zum Abschluss

Nieder-Roden – Auch im ersten Drittliga-Heimspiel des Jahres waren die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden nicht zu stoppen: Nach einer überzeugenden Leistung besiegten die Nieder-Rodener den SC DHfK Leipzig II mit 27:17 (13:10) und bleiben damit Tabellenzweiter.

Allerdings nun punktgleich (nach Pluspunkten) mit der SG Leutershausen, nachdem der Heimsieg der HSG gegen die SG Nußloch nach dem Rückzug der Baden-Württemberger aus der Wertung genommen wurde.

„Das war eine sehr konzentrierte Leistung“, lobte Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann, „Leipzig hat 20 Minuten lang das gezeigt, was sie sind: nämlich eine spielstarke, technisch gut ausgebildete Truppe. Wir sind dann aber immer stabiler geworden, dank einer überragenden Abwehr und einem guten Torwart Marco Rhein.“ Und so blieb die Partie zunächst 20 Minuten ausgeglichen, wobei die Sachsen meist die Nase vorne hatten. Beim 9:10 (20.) nahm die HSG das Heft aber in die Hand und erspielte sich mit einem 4:0-Lauf die 13:10-Pausenführung. Mit dem ersten Treffer zu Beginn der zweiten Hälfte machte Ketil Horn sogar einen 5:0-Lauf daraus.

Die Gäste konnten nun machen, was sie wollten – Nieder-Roden hatte immer die richtige Lösung parat und setzte sich Tor um Tor weiter ab. „Ab Mitte der zweiten Hälfte ist die Partie für uns gelaufen. Das war in der Summe eine sehr starke und überzeugende Leistung“, sagte Jan Redmann. Den Abschluss eines gelungenen Abends bot dann die „Philipp-Keller-Show“ mit drei der letzten vier HSG-Tore durch den Abwehrchef.

Am Sieg war nahezu der komplette Kader beteiligt. Denn nach überstandener Verletzungspause gehörte auch Linksaußen Yannik Sinnecker wieder dazu, so dass die Gastgeber bis auf Michael Weidinger komplett aufliefen und sich sogar den Luxus leisten konnten, Alexander Weber zu schonen. Anstelle von Henning Schoper kam Timo Kaiser im rechten Rückraum verstärkt zum Einsatz, mit neun Toren stellte Sam Hoddersen den erfolgreichsten HSG-Schützen. Spitzenreiter TV Großwallstadt muss sich am Freitag warm anziehen, wenn er nach Nieder-Roden kommt.

Spielfilm: 2:2 (5.), 4:4 (12.), 4:6 (13.), 5:7 (14.), 8:7 (18.), 9:10 (20.), 13:10 - 14:10 (31.), 17:12 (40.), 21:14 (48.), 24:15 (53.), 27:17

Zeitstrafen: 1:3 - 7m: 2/2 - 1/2

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein; Hildebrand; Geck, Weber (n.e.), Wesp (1), Horn (1), von der Au (1), Kohlstrung (3), Stenger (4), Hofferbert, von Stein (2), Hoddersen (9/2), Schopper, Kaiser (2), Sinnecker (1), Keller (3) leo

Quelle: op-online.de