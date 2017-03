VfR Kesselstadt diskutiert nach 1:27 heute über Rückzug

kesselstadt - Es war das Rekordergebnis der bisherigen Saison - und das längst nicht nur innerhalb der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost: Mit 1:27 (1:9) verlor der VfR Kesselstadt sein Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den FC Hochstadt.

Zurück blieben frustrierte Torhüter, Ärger über den Gegner und die Frage, ob der VfR die Saison überhaupt noch zu Ende spielen wird.

Dies soll heute Abend in einem Treffen der Mannschaft und der Trainer Kenan Kocak und Kenan Demir geklärt werden. Am Treffen wird auch Thorsten Wolter teilnehmen. Er übt das Amt des VfR-Präsidenten noch bis zur Jahreshauptversammlung am 31. März kommissarisch aus. Auch als Übergangslösung wollte Wolter seit dem 1. Januar eigentlich nicht mehr zur Verfügung stehen. „Es ist aber einfach niemand anderes da“, schildert er, weshalb er den Verein (zusammen mit seiner Frau, die die Kasse macht) auch jetzt nicht hängen lässt.

Im Winter hatten etliche Spieler den VfR verlassen - auch weil zwei Sponsoren abgesprungen waren. Wolter hatte zusammen mit Kocak als zusätzlichen Spielertrainer Demir verpflichtet und darüber hinaus eine Reihe anderer Akteure, die neben wenigen verbliebenen Spielern nun das Gerüst des Gruppenliga-Teams bilden. Aus der zweiten Mannschaft, die in der B-Liga um den Aufstieg spielt, will der VfR sein Gruppenliga-Team nicht verstärken.

Nach einem 0:7 gegen Wenings, einem 0:15 in Nidda und nun dem 1:27 gegen Hochstadt ist allerdings mehr als offensichtlich geworden, dass die Kesselstädter Mannschaft viel zu schwach ist für die Gruppenliga. Neben den insgesamt zu schwachen Spielern sei beim Debakel am Sonntag noch das Problem im Tor hinzugekommen, so Wolter: „Daniel Baric ist unentschuldigt einfach nicht zum Spiel gekommen.“ Wolter hatte ihn bereits im Spielbericht eingetragen, zwischen den Pfosten standen dann aber zwei unerfahrene und überforderte 18-Jährige: Can Efe in Hälfte eins, Talib Uyar in Hälfte zwei. Efe sei Wolter zufolge in der Pause den Tränen nahe gewesen, Uyar habe nach 18 Gegentoren in den zweiten 45 Minuten gesagt, sich nie wieder ins Tor stellen zu wollen.

Insbesondere die Hochstädter Stürmer Metin Oymak (elf Tore, mit insgesamt 30 Treffern jetzt neuer Spitzenreiter der Torschützen-Liste) und Jürgen Bufi (neun Tore) netzten immer wieder ein gegen die Kesselstädter, die sich nach der Pause völlig aufgaben. Was Wolter trotz der vielen Probleme in den eigenen Reihen ärgerte: „Natürlich sind wir im Moment eine Gurkentruppe. Aber ich denke, dass man einen Nachbarn trotzdem nicht so abschießen muss. Seit Jahrzehnten diskutieren wir über Fairplay. Die Hochstädter aber wollten ihren Stürmern unbedingt so viele Tore wie möglich bescheren und haben gnadenlos weitergemacht.“

Wolter vermutet generell: „Die Vereine, die jahrelang von Kesselstadt geschlagen wurden, wollen uns jetzt eine Retourkutsche verpassen.“ Aufmunterung immerhin habe er am Sonntagabend per SMS von Stadtrivale Hanau 93 erhalten. Heute Abend muss der VfR Kesselstadt aber vor der eigenen Haustür kehren. Auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und dem offenbar nicht unumstrittenen neuen Spielertrainer Demir könnte dabei thematisiert werden. J jd

Quelle: op-online.de