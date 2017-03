VfR Kesselstadt macht auch nach 1:27 weiter

Kesselstadt - Der VfR Kesselstadt versucht weiter, die Saison in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost zu Ende zu spielen. Dies ist das Ergebnis eines Krisentreffens zwischen Trainern, Spielern und dem kommissarischen Vorsitzenden Thorsten Wolter am Dienstagabend.

Eine Garantie, dass man die Runde ohne weitere Spielabsagen zu Ende bringen werde, gab Wolter drei Tage nach der 1:27-Niederlage gegen den FC Hochstadt jedoch nicht ab. 14 Spieler sowie die Trainer Kenan Kocak und Kenan Demir nahmen neben Wolter an der Sitzung teil. Dabei habe man Klartext gesprochen, so Wolter. Dies betraf auch die Rolle, die der im Winter neu hinzugekommene Spielertrainer Demir zuletzt einnahm. Er war gegen Hochstadt läuferisch und kämpferisch offenbar nicht gerade Vorbild Führungsfigur. Demir bleibt zunächst im Amt.

Zudem einigte man sich, zunächst einmal die anstehenden beiden Begegnungen am Sonntag beim FSV Bischofsheim und Mittwoch beim JSK Rodgau zu bestreiten.

Am Sonntag soll in Daniel Baric wieder ein gelernter Torwart spielen. Er hat sein unentschuldigtes Fehlen am Sonntag mit familiären Angelegenheiten begründet. Zudem werde man den Kader mit zwei Spielern des B-Liga-Teams aufstocken, blickte Wolter voraus. (jd)

Quelle: op-online.de