U19 der Kickers verstärkt sich im Sturm mit Sausen

Offenbach – Eine Woche vor dem Start der Restsaison in der U19-Bundesliga mit der Begegnung beim VfB Stuttgart (1.

Februar, 12 Uhr) hat Kickers Offenbach in der Offensive nachgelegt und Tim Sausen vom JFV Hunsrückhöhe Morbach verpflichtet, für den er diese Saison in der Rheinlandliga in zwölf Partien 13 Tore erzielte. Der 1,92 Meter große Angreifer hatte im Dezember in einem Testspiel gegen die Kickers auf sich aufmerksam gemacht und zuletzt bei seinem Einsatz als Probespieler überzeugt.

Der OFC testet am Wochenende zweimal, erst bei Bayer Leverkusen (Sa., 13 Uhr), dann beim SV Gonsenheim (So., 14 Uhr). Nach der Partie in Stuttgart steht mit dem Derby bei der Frankfurter Eintracht (Freitag, 7. Februar, 19 Uhr) ein weiteres Liga-Auswärtsspiel an. cd

Quelle: op-online.de