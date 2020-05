Klare Mehrheit für Saisonabbruch

Offenbach – Satte zweieinhalb Stunden dauert der zweite virtuelle Stammtisch des Fußballkreises Offenbach, in der Spitze diskutieren 50 Teilnehmer des Kreisfußballausschusses, des Hessischen Fußballverbandes und von Vereinen aus dem Kreisgebiet über die aktuelle Situation im hessischen Fußball. VON PATRICK LEONHARDT

Im ersten Teil informiert Dirk Reimöller, Sportlicher Leiter des HFV, nochmals über die Tipps und Empfehlungen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, die den Vereinen am Vortag zugegangen waren. Im zweiten Teil stellt Offenbachs Kreisfußballwart Jörg Wagner eine Präsentation „Aktuelle Informationen und Austausch zum Spielbetrieb in Hinblick auf die Corona-Pandemie“ vor. .

„Mit dem, was wir jetzt machen, sind wir noch weit vom Spiel entfernt“, gibt Reimöller zu, „aber wir müssen schauen, dass die Spieler am Ende nicht sagen, dass sie auch ganz gut ohne Fußball auskommen. Wichtig ist, dass wir etwas tun.“

Die Vereinsvertreter haben eine Reihe von Fragen, die Diskussion verläuft entspannt und geordnet. Reimöller rät zu Spielformen mit verschiedenen Zonen, die die Spieler nicht verlassen dürfen. „Das kennen alle Trainer, das ist ein Bestandteil der Trainerausbildung“, meint er. Pedram Navidi, Spielausschusschef des Gruppenligisten 1. FC Langen, macht sich Sorgen, dass viele Jugendliche und Kinder, die aktuell noch nicht zur Schule gehen, vormittags auf der Anlage in Oberlinden kicken. „Das lässt sich nicht verhindern“, sagt er. Reimöller entgegnet: „Wir können nicht alles kontrollieren, müssen auch vom gesunden Menschenverstand ausgehen.“

Ein wichtiger Einwurf kommt von Patrick Ihlefeld, Abteilungsleiter des Gruppenligisten SG Rosenhöhe: „Fußball ist auch weiterhin nicht das Wichtigste im Leben. Die Frage ist, für was wir trainieren. Die ersten beiden Wochen werden einfach, dann ist aber immer noch kein Spiel. Wir müssen den Ball flach halten.“ Thomas Geiß, stellvertretender Kreisfußballwart und Koordinator für Qualifizierung, fasst zusammen: „Trainiert mit Abstand, achtet auf die Hygiene. Jetzt ist die Zeit der Pilotprojekte und Kooperationen, schaut, wie ihr euch untereinander unterstützen und helfen könnt. Und es ist die Zeit des Spaßes und der Kreativität.“ Er kann sich – nach der von Mattias Ruhl (SG Götzenhain) ins Leben gerufenen Klopapier-Challenge, die in Fortuna Offenbach einen würdigen Sieger gefunden hat, gut einen neuen Wettbewerb vorstellen: Welcher Verein bietet die beste Online-Trainingseinheit? Eines stellen die Vereinsvertreter während dieser Diskussion fest: Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Trainings will wohl überlegt sein, es gibt viele Voraussetzungen zu erfüllen und zu beachten. „Wir haben keine Not, mit Vollgas loszulegen“, bestätigt Markus Roßkopf, Leiter der Jugendfußballabteilung des JSK Rodgau.

Bei der anschließenden Präsentation stellt Wagner drei Szenarien vor, wie mit der Saison 2019/2020 verfahren werden könnte: Fortführung der Saison über den 30. Juni hinaus, ein vorzeitiges Saisonende mit Ermittlung der Auf- und Absteiger gemäß Spielgeschehen und unter Anwendung der Quotientenregelung oder ein vorzeitiges Saisonende mit Ermittlung der Aufsteiger gemäß Spielgeschehen und unter Anwendung der Quotientenregelung, ohne Absteiger. Bei der anschließenden Umfrage spricht sich der weitaus größte Teil der Vereinsvertreter für Szenario 3 aus. Einige würden die Saison gerne zu Ende ausspielen, sehen die Chancen dafür aber zunehmend schwinden. Eine Annullierung der vergangenen Saison ist wohl kein Thema: „Das wäre bei einer Runde, die zu zwei Dritteln ausgespielt ist, die schlechteste Lösung“, findet Jörg Wagner, der sich voll und ganz auf die Saison 2019/2020 konzentriert: „Wir müssen uns von der neuen Spielzeit freimachen und erst einmal schauen, wie wir mit der alten verfahren.“

Wagner leitet das Meinungsbild aus dem Sportkreis Offenbach nun weiter, die Ergebnisse aus den Kreisen werden im Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung gebündelt, um eine einheitliche Empfehlung für den gesamten HFV zu erarbeiten. Die Entscheidung über die aktuelle Saison fällt am 16. Mai auf einer Videokonferenz des Verbandsvorstandes. Wenige Tage später soll die Entscheidung auch beim dritten virtuellen Offenbacher Stammtisch diskutiert werden.

Quelle: op-online.de