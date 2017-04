Klassenerhalt ist Krotzenburgern kaum noch zu nehmen

frankfurt - Die SG Germania Klein-Krotzenburg und Sportfreunde Seligenstadt II feierten Heimsiege in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. Der SV Somborn kassierte vor eigenem Publikum hingegen eine Niederlage gegen Obertshausen.

Ebenfalls mit 0:1 unterlag Türk Gücü Hanau gegen Nidda. Der JSK Rodgau verspielte eine 2:0-Führung in Dietzenbach.

SG Germania Klein-Krotzenburg - SG Rosenhöhe 3:0 (0:0). Auch wenn Klein-Krotzenburgs Trainer Wolfgang Kaufmann nach der Partie noch nicht zustimmen wollte: Der Klassenerhalt ist der Germania seit dem gestrigen Sieg nur noch rein theoretisch zu nehmen. Die SG Rosenhöhe bleibt hingegen mitten im Abstiegskampf. Drei Tore besser waren die Hausherren nicht, erzielten aber den wichtigen Führungstreffer. „Ich war mir mit meinem Trainerkollegen einig, dass derjenige das Spiel gewinnt, der das erste Tor erzielt“, sagte Kaufmann. Und das war – wenngleich auch „nur“ durch einen Elfmeter-Nachschuss – die Germania. Den ersten Versuch von Klein-Krotzenburgs Kapitän Mirko Zakarija entschärfte SGR-Keeper Nicolas Läpple noch, gegen den Abstauber nach der Parade war er aber machtlos.

Nach dem 2:0 durch einen Kopfball von Zakarija vergab Horst Russ zweimal den Anschluss für die in Unterzahl geratenen Gäste. „Erst mit dem 3:0 war das Spiel dann entschieden“, so Kaufmann.

SG Germania Klein-Krotzenburg: Langer - B. Losiewicz, Zocco, Schuschkleb, T. Kaufmann - Menze (46. Arnold), Tomic - Biricik (58. Protzel), Eckert (68. Herth), Zakarija - Serra

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Curth, Wenzel, Bleibdrey - Alkhamees (75. Durante), Muhadzeri (66. Rüger) - Mantagna, Fazio - Brinkmann (46. Ballesteras) - Russ

Tore: 1:0 Zakarija (Elfmeter-Nachschuss, 63.), 2:0 Zakarija (80.), 3:0 Protzel (89.) -

Gelb-Rot: Wenzel (SG Rosenhöhe, 62., Foulspiel)

SV Somborn - Kickers Oberts- hausen 0:1 (0:0). Ein Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit ließ Obertshausen spät über drei Punkte jubeln. Dabei kam Somborn zunächst besser in die Begegnung. Als sich die Kickers gefangen hatten, entwickelte sich ein intensives Spiel, das weitgehend ausgeglichen war. Bis zur Halbzeit besaßen beide Mannschaften Chancen. „Nach der Pause haben wir Somborn dann zermürbt“, freute sich Kickers-Trainer Marc Zimmermann über eine weitere Steigerung seiner Mannen nach dem Seitenwechsel. Das späte Siegtor entsprang einem von Julian Schwaiger schnell ausgeführten Einwurf. Daniel Konczalla setzte danach Torschütze Fabian Dindorf in Szene.

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Jenrich, Cwielong, Höf - Lang, M. Dindorf (45. Selmanovic) - Schwaiger, F. Dindorf - Römgens, Konczalla

Tor: 0:1 F. Dindorf (90. + 2)

Sportfreunde Seligenstadt II - KV Mühlheim 4:2 (2:2). Seligenstadt gewann schlussendlich verdient, stellte seinen Trainer Thomas Marton aber nur bedingt zufrieden. „Wir sind nicht so dominant aufgetreten, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Die Sportfreunde erlaubten sich einige Stock- und Abspielfehler, Mühlheim blieb dank seiner Kontertore lange im Spiel. Marton kritisierte zudem, dass man aus der „Unmenge an Chancen“ zu wenige genutzt habe. Nach der Pause zog Seligenstadt zwar rasch von 2:2 auf 4:2 davon, verpasste es aber, frühzeitig für noch klarere Verhältnisse zu sorgen.

Sportfreunde Seligenstadt II: Heinlein - Schüßler, Glaab, Eißmann, Bauer - Höfling (66. Knecht), Grein, Eyrich (73. P. Losiewicz), Willand - Elbert, Pfister

KV Mühlheim: Pferr - Chaudhry, Michalke, Muharremi, Capalbo - Nocerino (66. di Rosa), M. Vejzovic, Lang, Beer (66. Erdmann), Zakaria (46. M. Vejzovic) - Okoro

Tore: 1:0 Glaab (23.), 1:1 Chaudhry (36.), 1:2 Lang (39.), 2:2 Grein (43.), 3:2 Bauer (49.), 4:2 Höfling (55.)

FC Dietzenbach - JSK Rodgau 2:2 (0:1). Während bei den Dietzenbachern Coach Dragan Reljic verhindert war und in seiner Funktion durch Marius Pentz vertreten wurde, war JSK-Trainer Andreas Humbert nach einem Unfall mit anschließendem Krankenhaus-Aufenthalt wieder mit von der Partie.

Humbert sah zunächst, wie die Jügesheimer alles im Griff hatten und durch Tore von Chakib Flores und Riccardo Sozzo scheinbar auf die Siegerstraße gerieten. Der relativ schnelle 1:2-Anschlusstreffer durch Janis Wagner hielt aber die Dietzenbacher Hoffnungen am Leben. Der Ausgleich in der Schlussminute fiel nach einem Freistoß: Özer Bozkurt gab den Ball hoch in den JSK-Strafraum, Ihab Awad köpfte ihn ein. „Vergangene Woche beim 3:3 in Hanau haben wir zwei Punkte verloren“, sagte FCD-Sprecher Werner Marquardt. „Heute haben wir einen Punkt gewonnen.“

FC Dietzenbach: Knecht - Perri (65. Tatar), Seidemann, Rada, Weilmünster - Kale (55. Wagner), Bozkurt - Amallah, El Issami - Rachidi, Attal

JSK Rodgau: Fuhrmann - Herrchen, Klein, Jung, Lutz - Goetze, Heegen - Mesquita (57. Sozzo), Hajzeray, Flores (60. Thomas) - D. Fischer (73. Bayrataroglu)

Tore: 0:1 Flores (35.), 0:2 Sozzo (65.), 1:2 Wagner (68.), 2:2 Kale (90.)

VfR Wenings - 1. Hanauer FC 1893 0:2 (0:0). Die Hanauer waren über die gesamte Spielzeit das überlegene Team, besaßen aber nicht allzu viele klare Chancen. Nachdem die 93er zwei, drei gute Möglichkeiten in Hälfte eins ausgelassen hatten – unter anderem wurde ein Freistoß von Ervin Skela von der Linie geklärt –, waren die Gäste nach der Pause zunächst nicht zwingend. Dann half Wenings’ Torwart mit, der einen haltbaren 30-Meter-Schuss von Skela passieren ließ. „Vielleicht hat der Ball geflattert“, mutmaßte Hanaus Sprecher Hans Jung. In der Nachspielzeit machte Christian Fischer den Deckel auf den „hochverdienten Arbeitssieg“ (Jung) drauf.

1. Hanauer FC 1893: Westenberger - Ransom, Prümm, Herpich (67. Hagikian), Ünal - Raafat (88. Gogol), Skela, Ries, Gischewski - Damar, C. Fischer

Tore: 0:1 Skela (67.), 0:2 C. Fischer (90. + 2)

Türk Gücü Hanau - Viktoria Nidda 0:1 (0:0). Hanau verlangte den favorisierten Gästen aus Nidda nicht nur alles ab, sondern war in den Augen von Türk-Gücü-Sprecher Mehmet Bayram auch der äußerst unglückliche Verlierer. „Wir hatten die Mehrzahl an Chancen“, meinte Bayram. Allerdings ließ auch die Viktoria eine große Möglichkeit aus, als sie einen Foulelfmeter vergab. Diesen hatte Türk-Gücü-Torwart Muhammed Tok durch sein zu ungestümes Herauslaufen selbst verursacht, parierte den Ball anschließend aber. Beim Tor des Tages war er machtlos. Niddas 1:0 ging ein Solo von Torschütze Sven Diedrich voraus. Danach scheiterte der eingewechselte Michele Moscelli mit zwei Kopfbällen an Niddas Schlussmann Tim Kuhl.

Türk Gücü Hanau: Tok - Daniel Cimen, Shima, Korkmaz, Müller - M. Kurt (75. Moscelli), Sungun, Tastan, Fröb, Kciku (82. Traband) - Katilmis

Tor: 0:1 Diedrich (72.) J jd

Quelle: op-online.de