Klein-Krotzenburg trifft in Unterzahl

Klein-Auheim - Mit der Spvgg. Hainstadt und der Spvgg. Seligenstadt stiegen gestern Abend auch die beiden letzten Teilnehmer in das 44. Mainpokal-Turnier in Klein-Auheim ein.

Beide blieben ohne Erfolg: Hainstadt verlor das A-Liga-Duell gegen den SV Zellhausen mit 0:2. Mit dem gleichen Ergebnis zog Kreisoberligist Seligenstadt gegen die klassenhöhere Germania Klein-Krotzenburg den Kürzeren.

Spvgg. Hainstadt – SV Zellhausen 0:2 (0:1). „Wir haben die ersten zehn Minuten bestimmt, hatten aber Pech bei den Standards“, sagte Hainstadts Trainer Stefan Ernst. So traf Oliver Wurbs in der 16. und 57. Minute per Kopfball nur die Latte des SVZ-Tores. Besser machte es Zellhausen: Nach einem Freistoß aus halbrechter Position köpfte Silas Gerfelder zum 1:0 für den SV ein. „Wir haben nach der Pause alles probiert“, meinte Ernst. Doch das nächste Tor schoss erneut Zellhausen durch Toni Nietzschmann (46.). „Das war deutlich besser als am Freitag, wir haben mehr Einsatz auf das Feld gebracht“, zeigte sich SVZ-Spielausschussmitglied Jens Leonhardt zufrieden.

Tore: 0:1 Gerfelder (19.), 0:2 Nietzschmann (46.)

Spvgg. Seligenstadt – Germania Klein-Krotzenburg 0:2 (0:1). In der hektischen ersten Hälfte sah Klein-Krotzenburgs Gianpiero Iantorno bereits nach zwölf Minuten die Rote Karte, als er im Zweikampf mit Spvgg.-Torwart Jens Schlund durchzog. Der hatte Glück, dass er wenig später wegen übertriebenen Reklamierens nicht ebenfalls vom Platz flog.

Doch auch in Unterzahl hatte Klein-Krotzenburg mehr vom Spiel und ging kurz vor der Pause durch Francesco Zocco in Führung. Nach der Ampelkarte für Seligenstadts Max Hefter (29.) war die numerische Ausgeglichenheit wieder hergestellt. „Gegen elf Seligenstädter wäre es nach dem harten Testspiel gegen Hanau 93 schwer geworden“, sagte Germania-Trainer Wolfgang Kaufmann. „So aber haben wir über 60 Minuten gesehen verdient gewonnen.“ Seligenstadt kam zu keiner echten Torchance, Klein-Krotzenburg vergab dagegen noch einige Möglichkeiten. Der unermüdlich rackernde Filippo Serra schloss einen Konter zum entscheidenden 2:0 für den Gruppenligisten ab (45.).

Tore: 0:1 Zocco (27.), 0:2 Serra (45.) - Rote Karte: Iantorno (12./Klein-Krotzenburg, grobes Foulspiel) - Gelb-Rote Karte: Hefter (29./Seligenstadt)

Gruppe A

Spvgg. Hainstadt – SV Zellhausen 0:2

1. SVG Steinheim 1 5:1 3

2. TuS Klein-Welzheim 1 4:0 3

3. SV Zellhausen 2 2:4 3

4. Spvgg. Hainstadt 1 0:2 0

5. TuS Froschhausen 1 1:5 0

Gruppe B

Spvgg. Seligenst. – Kl.-Krotzenburg 0:2

1. Germ. Klein-Krotzenburg 2 5:2 6

2. Sportfr. Seligenstadt 1 3:0 3

3. TSG Mainflingen 1 2:3 0

4. Spvgg. Seligenstadt 1 0:2 0

5. Alem. Klein-Auheim 1 0:3 0

Heute spielen: SVG Steinheim - TuS Klein-Welzheim (18.15 Uhr), Alemannia Klein-Auheim - TSG Mainflingen (19.30 Uhr) J leo

