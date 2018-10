Knecht lässt den Ball prallen

Offenbach - Der VfB Oberndorf hat in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost mit einem 2:1 gegen die SG Nieder-Roden wieder die Tabellenführung übernommen, weil der bisherige Spitzenreiter Germania Großkrotzenburg gegen die SG Marköbel nicht über ein 2:2 hinaus kam.

Die SG Rosenhöhe gewann das Kellerduell gegen den FC Dietzenbach mit 3:0.

SVG Steinheim - SG Altenhaßlau/Eidengesäß 5:1 (4:1). Auf souveräne Art und Weise buchte die Mannschaft von Coach Jürgen Baier drei Punkte ein. Spätestens nach dem 2:1 von Torjäger Andrej Kolchak hatte der SVG Steinheim leichtes Spiel und feierte gegen den Drittletzten am Ende einen ungefährdeten 5:1-Heimerfolg. Mit dem sechsten Sieg in den vergangenen acht Spielen und nun 23 Punkten liegen die Steinheimer nur noch vier Zähler hinter der Spitze. Mit drei Treffern war Payam Khederzadeh der Mann des Spiels.

Das 1:0 erzielte Kevin Arnold nach zehn Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß. Ein umstrittener und schließlich von Enrico Pappert verwandelter Foulelfmeter brachte den Gästen aus dem Kreis Gelnhausen den Ausgleich. Sehr gut herausgespielt war das 2:1 (38.): Über die Stationen Khederzadeh und Peter Balzer landete der Ball bei Andrej Kolchak, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Es folgte der große Auftritt von Payam Khederzadeh: Zwei Treffer kurz vor der Pause und ein weiterer in der 50. Minute sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem 5:1 schalteten die Gastgeber zwei Gänge herunter, ansonsten hätte der Sieg noch höher ausfallen können.

Steinheim: D. Hartmann - Fischer (78. Camara), Emge, Hilser, Brighache, J. Hartmann (65. Krikser), Arnold, Bacher, Payam Khederzadeh, Andrej Kolchak, Balzer

Tore: 1:0 Arnold (10.), 1:1 Pappert (26./FE), 2:1 Andrej Kolchak (38.), 3:1, 4:1, 5:1 Payam Khederzadeh (40, 42./FE, 50.)

VfB Oberndorf - SG Nieder-Roden 2:1 (2:1). Die SG Nieder-Roden spielte im Spitzenspiel in der ersten Hälfte stark, doch ein Doppelschlag kurz vor der Pause brachte den VfB auf die Siegerstraße. Der 2:1-Erfolg bescherte dem Team von Trainer Reinhold Jessl vorerst die Tabellenführung, die SG Nieder-Roden kassierte die dritte knappe Niederlage in Folge.

Nach 21 Minuten sah es noch gut aus für die Gerhardt-Elf: Janis Wagner luchste einem Oberndorfer den Ball ab und vollendete mit einem trockenen Schuss zum 0:1. Die Gäste waren gut im Spiel, doch fünf Minuten brachten den Aufsteiger aus der Spur. Zunächst erzielte Lukas Röder nach einem energischen Nachsetzen von Sebastian Jessl das 1:1 (42.), wenig später netzte Tim Lingenfelder einen Freistoß zur 2:1-Pausenführung ein. In der zweiten Hälfte, in der die SGN durch Gelb-Rot gegen Scharnagel (55.) in Unterzahl geriet, fielen in einem ausgeglichenen Spiel keine Treffer mehr. Wagner hätte für Nieder-Roden ausgleichen können, doch VfB-Verteidiger Sebastian Sachs blockte dessen Schuss im letzten Moment ab.

Nieder-Roden: Piesker - Scharnagel, Niklarz, Roth (65. Berger), Friedrichs (60. Egerer), Gashi, Jäger, Spataro, Mesic, Schwäbe (75. Ring), Wagner

Tore: 0:1 Wagner (21.), 1:1 Röder (42.), 2:1 Lingenfelder (45.+1). - Gelb-Rot: Scharnagel (Nieder-Roden, 55.), Mesic (Nieder-Roden, 90.+2), Jessl (Oberndorf, 90.+2)

SV Pars Neu-Isenburg - Kickers Obertshausen 1:1 (1:1). Die Gäste aus Obertshausen waren im zweiten Abschnitt dem Sieg näher. Pars Neu-Isenburg musste kurz vor der Pause dreimal verletzungsbedingt auswechseln und kam dadurch etwas aus dem Tritt. Der erste Schock war jedoch das 0:1, das Christopher Lang für die couragiert aufspielenden Kickers erzielte. Nacheinander verletzten sich dann Semir Duljevic, Anosh Kapoor und Ahmet Sahinler. Kapoor traf es mit einem Schlüsselbeinbruch am härtesten. Kurz vor der Pause glich Manuel Profumo für die Neu-Isenburger aus. Nach der Pause erarbeitete sich Kickers Obertshausen die klareren Chancen, so dass ein Gästesieg nicht unverdient gewesen wäre.

SV Pars Neu-Isenburg: la Mattina - Benci, Ispir, Musli, Öztas, Özdamar, Sahinler (34. Bata), Profumo, Duljevic (28. Baha), Alempic, Kapoor (31. Siringül)

Kickers Obertshausen: Köhl - Höf, Christ, Davulcu, Buttgereit (73. Roth), Jenrich, Lang, Mannhart, Lippolis, Lutz, Schwaiger

Tore: 0:1 Lang (20.), 1:1 Profumo (40.)

SG Rosenhöhe Offenbach - FC Dietzenbach 3:0 (2:0). Der SG Rosenhöhe gelang im Kellerduell der erhoffte Befreiungsschlag. Entsprechend der Tabellenstände boten beide Teams eher fußballerische Magerkost. „Wir haben bestimmt in dieser Saison schon besser gespielt, doch wichtig waren für uns die drei Punkte“, erklärte SG-Sprecher Tim Kleinschmidt. Die Gastgeber waren zwar optisch überlegen, aber zunächst ohne Durchschlagskraft. Das änderte sich kurz vor der Pause: Nach guter Vorarbeit von Fabian Curth schoss Berkay Harmanci genau in den Winkel zum 1:0 ein (38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte sich Dario Fazio gut durch und brachte die Kugel scharf in Richtung Tor, Dietzenbachs Torwart Michael Knecht ließ den Ball prallen und Curth staubte zum 2:0 ab. Dietzenbach gab sich nicht geschlagen, blieb aber ohne zwingende Chancen. In der 74. Minute setzte der zuvor eingewechselte Danny Kadioglu seine Schnelligkeit ein und machte mit dem 3:0 alles klar.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Fazio (85. Budimir), Curth, Muhadzeri, Brinkmann, Harmanci, Gallus, Nishida (70. Kadioglu), Gözcü (65. Celayir), Zindros

FC Dietzenbach: Knecht - Kale, Tatar, Awad, Bicer (46. Bozkurt), R. Dallal, Kolbüken, G. Sinan, Kuzkaya (46. Moscarelli), Amallah, Y. Sinan (46. Bajioui)

Tore: 1:0 Harmanci (38.), 2:0 Curth (45.), 3:0 Kadioglu (74.)

VfR Wenings - JSK Rodgau 1:3 (1:1). Der favorisierte JSK Rodgau kam nur schwer ins Spiel und geriet in der 14. Minute durch einen Treffer von Radu Bumbar sogar in Rückstand. Der Weningser düpierte den zu weit vor seinem Tor postierten JSK-Keeper Marko Zivkovic mit einem Schuss aus 40 Metern. Der Ausgleich fiel acht Minuten später, als Chakib Neteoui-Flores am schnellsten reagierte und den Ball aus elf Metern zum 1:1 einschob. Fortan kamen beide Teams zu einigen Chancen, auf den nächsten Treffer mussten die Zuschauer aber bis zur 69. Minute warten. Clemens Freitag schob ungedeckt zum 1:2 ein. Trotz Unterzahl (Matthias Eckhardt sah in der 78. Minute wegen Meckerns Gelb-Rot) drängte Wenings auf den Ausgleich. Nach dem 1:3 von Dennis Profumo war der Ofen für den Büdinger Kreisvertreter jedoch aus.

Rodgau: Zivkovic - Ajiou, Dejanovic, Binder, Akkert, Hulaj (60. Konstantinidis), Freitag (79. Mesquita), Profumo (89. Hitzel), Götze, Ballesteros, Neteoui-Flores

Tore: 1:0 Bumbar (14.), 1:1 Neteoui-Flores (22.), 1:2 Freitag (69.), 1:3 Profumo (87.) - Gelb-Rot: Eckhardt (Wenings, 78.)

SG Bruchköbel - Germania Klein-Krotzenburg 3:0 (1:0). Mit einer reifen Leistung ließ die SG Bruchköbel gegen eine ersatzgeschwächte Elf aus Klein-Krotzenburg nichts anbrennen. Angefangen über eine abermals solide taktische Grundordnung, fortgeführt über viel Ballbesitz, erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Albert Repp die Vorteile. Die Gäste agierten speziell in der Offensive zu harmlos und kamen kaum zu Torchancen. Ein kapitaler Abwehrfehler ermöglichte Maximilian Walter schon nach fünf Minuten das 1:0. Die knappe Pausenführung war für Klein-Krotzenburg schmeichelhaft, denn Bruchköbel verzeichnete ein klares Chancenplus. In der 50. Minute erlöste Dorian Ahouandjinou mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die auf das 2:0 wartenden Fans der SGB. Im Grunde genommen war die Partie von hier an gelaufen. Kurz vor Schluss köpfte Marius Dickerhoff nach einem Eckball noch zum 3:0-Endstand ein.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Schösser, Tomic, Günsche, Kiefer (52. Protzel), Schuschkleb, Doschek, Zeiger, R. Walter (55. F. Walter), Eckert (72. Weickinger), Serra

Tore: 1:0 Walter (5.), 2:0 Ahouandjinou (50.), 3:0 Dickerhoff (89.) J fs

