Kreisliga A Dieburg: Altheim bringt Spitzenreiter in Bedrängnis

Dieburg - Tabellenführer FSV Spachbrücken bleibt in der Fußball-Kreisliga A Dieburg zwar ungeschlagen, beim 1:1 beim TSV Altheim war die erste Niederlage allerdings ziemlich nah. Verfolger TSV Langstadt gewann 2:1 beim FV Eppertshausen.

Viktoria Urberach II entschied das Rödermark-Derby gegen die TS Ober-Roden II für sich. Einen 3:1-Erfolg feierte der KSV Urberach im Kampf um den Klassenerhalt.

Viktoria Urberach II - TS Ober-Roden II 3:1 (1:0)

„Wir waren besser, haben den Kampf angenommen und wollten den Derbysieg unbedingt. Nach den drei Niederlagen zuletzt war das super“, sagte Urberachs Trainer Michael Krause. Für die TS reichte es lediglich zum zwischenzeitlichen 2:1. TS-Trainer Werner Jozic, der in der vergangenen Woche sein Team nach dem 11:1-Kantersieg gegen den KSV Urberach noch gelobt hatte, war diesmal gar nicht zufrieden: „Wir haben sehr pomadig gespielt, schlecht verteidigt und waren nach vorne nicht zielstrebig genug. Wir hatten nur wenige Chancen.“

Viktoria Urberach II: Speck, Schneider, Schüler, Thater, Huder, Bayraktaroglu (37. A. Schröter), Ziberi, Yaghootpoor, Valva, T. Schröter, Scharko (T. Schröter, Lang)

TS Ober-Roden II: Stamer, Jacobs, Schmidt, Markus Winter (68. Niklas Winter), Baader, Zeise, Kessler (84. Buonomo), Drengwitz, Holzschneider, Reeh, Fraccica (64. Lippert)

Tore: 1:0 Schüler (33.), 2:0 Yaghootpoor (60.), 2:1 Drengwitz (73.), 3:1 Schröter (80.)

TSV Altheim - FSV Spachbrücken 1:1 (0:0)

„Das war ein glücklicher Punktgewinn für Spachbrücken, wir waren die bessere Mannschaft“, meinte Altheims Trainer Adis Ahmetovic. Insgesamt sei es ein chancenarmes Spiel gewesen. Ein Schuss von Timmy Gröper wurde auf der Linie geklärt. Außerdem soll Altheims Kubilay Sahan ebenfalls in der ersten Hälfte elfmeterreif gefoult worden sein. Winter-Neuzugang Gaetano Sirna brachte Altheim mit seinem ersten Tor in Führung, Spachbrücken glich aber wenig später aus.

TSV Altheim: Sirinaga, Rehak, Herrmanns, Ständner, Demicheles, Vagts, Bossler, Sahan, Ahmetovic, Gröper, Sirna (Sedor, D´Arelli, Mohr)

Tore: 1:0 Sirna (57.), 1:1 Naumann (67.)

FV Eppertshausen - TSV Langstadt 1:2 (1:1)

Tanyo Taupitz sicherte fünf Minuten vor Schluss den Langstädter Sieg. „Der Erfolg war zwar etwas glücklich, aber aufgrund der Schlussphase nicht unverdient“, sagte Eppertshausens Sprecher Hubert Lambert.

FV Eppertshausen: Hiua, Scharf, Enders (54. Gotta), Würtenberger, Euler, Zelger, Pesante, Hebeling, Zeweldi, Nowak (81. Grieser), Butt

TSV Langstadt: Häfner, Meiswinkel (26. Aslan), Hippe, Tat, Johann (80. Koch), Ustabasi, Schornstein, Sternheimer, Önk, Schmidt (28. Eckert), Taupitz

Tore: 0:1 Schornstein (24.), 1:1 Pesante (34.), 1:2 Taupitz (85.) - Gelb-Rot: Tat (87., Langstadt)

KSV Urberach - FSV Groß-Zimmern 3:1 (1:0)

„Nach der 1:11-Pleite bei der TS Ober-Roden hatten wir uns eine Reaktion der Mannschaft erhofft. Die kam auch, wir haben gut gestanden und nach dem 1:1 nicht die Köpfe hängen lassen. Das war ein verdienter Sieg“, sagte Urberachs Abteilungsleiter Holger Behnicke. In der 63. Minute sah Groß-Zimmerns Torhüter Sven Engel nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Den anschließenden Freistoß verwandelte Emil Husser zum 2:1.

KSV Urberach: Nardelli - Pirinc, Nas, Demirel (71. Niesdroy), Milenkovic, Husser, Lotz (71. M. Lazarin), Suderleith (14. Güder), Tieras, Sogan, Lahri

FSV Groß-Zimmern: Engel, Kaya, Cakti, Gencer, Beck, Ferderer, Flegel, Zeyrek, Haensch, Yayla, Conner (Munz, Klein, Misev)

Tore: 1:0 Husser (25.), 1:1 Flegel (53.), 2:1 Husser (63.), 3:1 Lahri (87.) - Rot: Engel (63., Groß-Zimmern) - Gelb-Rot: Zeyrek (88., Groß-Zimmern)

SV Heubach - Viktoria Kleestadt 0:2 (0:0)

„Der Platzverweis in der 40. Minute war der Knackpunkt. Auch in Unterzahl war das Spiel noch relativ ausgeglichen, die Kleestädter haben aber aus zwei Chancen zwei Tore gemacht“, berichtete Heubachs Sprecher Willi Emich.

Tore: 0:1 Thierolf (61.), 0:2 Hafner (80.) - Rot: Jakovic (40., Heubach)

SG Ueberau - SG Mosbach/Radheim 0:4 (0:2)

Bereits in der zweiten Minute musste Ueberaus Torhüter Marco Zulauf wegen einer Notbremse vom Platz. „Es war zwar eine Notbremse, aber der gegnerische Spieler stand auch drei Meter im Abseits“, ärgerte sich Ueberaus Sprecher Heiko Blass. „Bis zum 0:3 waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, unser großes Manko ist aber derzeit die Chancenverwertung.“

Tore: 0:1 Fischer (9.), 0:2 Kimmel (18.), 0:3 Max Daniel (83.), 0:4 Max Daniel (89.) - Rot: Zulauf (2., Ueberau

TSV Richen - SG Raibach/Umstadt 3:0 (0:0)

20 Minuten benötigte Süleyman Euphraimidis für seinen Hattrick. Ab der 40. Minute musste Raibach/Umstadt nach einer Ampelkarte in Unterzahl spielen. „Der Platzverweis hat uns in die Karten gespielt, danach hatten wir den Gegner im Griff“, sagte Richens Trainer Marcel Winkler.

Tore: 1:0 Euphraimidis (58.), 2:0 Euphraimidis (68., FE), 3:0 Euphraimidis (78.) - Gelb-Rot: Wisnewski (40., Raibach/Umstadt), Schröder (73., Raibach/Umstadt) - Schiedsrichter: Kaymak

Kreisliga B Dieburg

Wird es doch noch einmal eng? Spitzenreiter SV Münster II kassierte beim 1:2 bei Kickers Hergershausen die zweite Niederlage in Folge. „Das ist wirklich komisch, wir haben eine Mannschaft mit zwei Gesichtern“, meinte Hergershausens Sprecher Hanno Krieger. In der vergangenen Woche hatten die Kickers noch mit 0:6 bei Viktoria Dieburg verloren. „Dieses Mal haben wir super gespielt und hatten die klareren Torchancen. Unser Sieg geht absolut in Ordnung“, so Krieger. Der Vorsprung der Münsterer auf den TSV Harreshausen schmolz auf fünf Punkte.

Der Verfolger gewann mit 2:0 beim TSV Klein-Umstadt. „Harreshausen war kompakter und hat zielstrebiger nach vorne gespielt. Das war ein verdienter Sieg für die Gäste, auch wenn wir in der Schlussphase zwei hochkarätige Chancen vergeben haben“, berichtete Klein-Umstadts Sprecher Gerhard Jungermann. 0:0 endete das Aufeinandertreffen des Tabellendritten SC Hassia Dieburg II und des Vierten TSV Lengfeld II. „Wir waren zwar spielbestimmend, hatten aber nur wenige gute Chancen“, sagte Dieburgs Spielertrainer Stefan Fäth. Die beste vergab Johannes Euler, der freistehend an Lengfelds Torhüter Marc Spalt scheiterte.

Ruixa da Silva Monteiro erzielte beide Tore beim 2:0 des SV Sickenhofen gegen die TG Ober-Roden. Sickenhofen reichte eine durchwachsene Leistung zum Sieg. Die TG musste nach zwei Ampelkarten die Partie mit neun Mann beenden. (ey)

TSV Richen II - SV Reinheim II 3:1

Tore: 1:0 Strauss (5.), 2:0 Recberlik (66.), 3:0 Winter (89.), 3:1 Eigentor Peschek (90.)

SV Groß-Bieberau II - V. Dieburg 1:7

Tore: 0:1 Novoa Aguilar (3.), 0.2 Helfenbein (31.), 0:3 Novoa Aguilar (49.), 0:4 Knauf (56.), 1:4 Kraus (60.), 1:5 Starosta (62.), 1:6 Rosskopf (76.), 1:7 Cronauer (84.)

TV Semd - FC Niedernhausen 0:2

Tore: 0:1 Deichmeier (18.), 0:2 Braune (29./Foulelfmeter)

PSV G.-Umstadt - Gundernhausen 7:2

Tore: 1:0 Fonseca (9.), 1:1 Asis (16.), 2:1 Oliveira (24.), 3:1 Eigentor Sami Ben (25.), 3:2 Sözer (34.), 4:2, 5:2, 6:2 Oliveira (44., 60., 74.), 7:2 Fonseca (85.)

K. Hergershausen - SV Münster II 2:1

Tore: 0:1 Kaya (30.), 1:1 Kraus (45./FE), 2:1 Liebald (46.)

SV Sickenhofen - TG Ober-Roden 2:0

Tore: 1:0, 2:0 da Silva Monteiro (11., 68.) - Gelb-Rot: Lazaar (Ober-Roden, 46.), Bidou (Ober-Roden, 86.)

Klein-Umstadt - Harreshausen 0:2

Tore: 0:1 Machado (23.), 0:2 Michalski (67.)

