Kreisoberliga Offenbach: 1. FC Langen trumpft auf

Offenbach - Aus dem Spitzenquartett der Fußball-Kreisoberliga Offenbachhat nur die Sportvereinigung Dietesheim keinen erfolgreichen Start nach der Winterpause hingelegt. Bei SG Wiking Offenbach kam sie trotz schneller 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

Stark präsentierte sich der 1. FC Langen, der gegen die SG Heusenstamm-Zrinski deutlich mit 8:1 gewann.

SG Wiking Offenbach – Spvgg. Dietesheim 2:2 (0:2)

Die „Wikinger“ waren kaum auf dem Platz, schon lagen sie mit 0:2 im Hintertreffen. „Dann aber haben wir gemerkt, dass wir heute gegen den Tabellenführer mithalten können“, sagte SG-Trainer Eddi Zibourius. „Martels Freistoßtor hat noch einmal Kräfte freigesetzt und wir sind verdient zum Ausgleich gekommen.“ In der Schlussphase haben beide Teams noch gute Chancen gehabt: „Unser Torwart Elvis Music hat uns dabei den Punkt festgehalten“, sagte Zibourius.

SG Wiking Offenbach: Music; Hüber, Behse, Chemlal, Balon, Teca Fejo, Vasiliev, Goldammer, Martel, Sing Sahi, Nishida (Solo, Neves, Sura)

Spvgg. Dietesheim: Naase; Strack, Günsche, Röhl, J. Mitsopoulos, Joest, Bosnjak, Krikser, Özdemir, Tolic, Bacher (R. Mitsopoulos, Ucar, Döbert)

Tore: 0:1, 0:2 Bacher (2., 8.), 1:2 Martel (53.), 2:2 Goldammer (66.)

1.FC Langen – SG Heusenstamm-Zrinski 8:1 (2:1)

Einen Sieg in dieser Höhe hatten nur die wenigsten erwartet. „Wir hatten eine ausgezeichnete Vorbereitungszeit“, sagte Langens Co-Trainer Pino Viola. „Gegen die SG hatten wir den besseren Start erwischt und gingen auch schnell in Führung. Nach der Pause hatten wir aufgrund unserer besseren Kondition das Spiel völlig im Griff, die Treffer in der Schlussphase sind uns auch sehr leicht gefallen.“

1. FC Langen: Duman; Westerkamp, Feldscher, Max Werner, Kirnig, Beckmann, Stoytchev, Bouras, Seibel, Ayguel, Moritz Werner (Schwarz, Cholewa, Deuker)

SG Heusenstamm-Zrinski: Atashkar; Petrasevic, J. Ivkovic, Bayraktaroglu, Budimir, Jajalo, Vincetic,l Korcanin, Steinheimer, Vodanovic, Osmanagic (Vinkovic, Boateng, Medo)

Tore: 1:0 Beckmann (4.), 2:0 Stoytchev (11.), 2:1 Vodanovic (43.), 3:1 Moritz Werner (50.), 4:1 Schwarz (71.), 5:1 Beckmann (72.), 6:1, 7:1 Stoytchev (77., 79.), 8:1 Schwarz (89.)

SG Götzenhain – TSG Neu-Isenburg 0:1 (0:0)

Veränderungen gab es in Götzenhain. Die SG hat sich vergangene Woche von Trainer Andreas Haffner getrennt. Der Sportliche Leiter Akim Baaroud hat zunächst einmal die Nachfolge und Verantwortung beim Spiel übernommen. Im ersten Punktspiel setzte es allerdings eine 0:1-Niederlage gegen die TSG Neu-Isenburg, Marco Caruso erzielte den entscheidenden Treffer kurz nach dem Seitenwechsel. „Die Mannschaft hat auf dem kaum zu bespielenden Rasen eine starke Leistung geboten“, sagte SG-Sprecher Matthias Ruhl: „Die Einstellung und der Wille haben gestimmt und wir hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt.“

SG Götzenhain: Kolb; Stapp, Müller, Mogk, Göckes, Matejtschek, Bösser, Weber, Wanzke, Rossteutscher, Radan (Rassner, Kulcke, Trackl)

TSG Neu-Isenburg: Brandt; Lipka, Sonders, Surano, Kifle, Kapoor, Titsch-Rivero, Barth, Y. El Issami, Karasu, Harsheim (Caruso, M. El Issami, Wolfahrt)

Tor: 0:1 Caruso (49.)

JSK Rodgau II – SVG Steinheim 0:3 (0:1)

„Wir haben heute mit dem letzten Aufgebot gespielt, sogar einige Akteure aus dem dritten Team waren mit dabei“, sagte Rodgaus Trainer Christian Schramm: „Aber meine Jungs haben es sehr ordentlich gemacht, haben sich der Aufgabe gestellt und alles abgerufen.“ Erst mit dem 3:0 durch Evangelos Zormpalas kurz vor dem Spielende war die Begegnung entschieden.

JSK Rodgau II: Imgram; Romero, Laun, März, Binder, Peretzki, Goede, Sommer, Karabay, Kiefer, Spindler (Al Abed)

SVG Steinheim: Hartmann; Fischer, Rieger, Seitz, Kamninski, Brighache, Balzer, Kolchak, Zormpalas, Khederzadeh, Sauer (Gärtner, Micciche, Pietroluongo)

Tore: 0:1 Khederzadeh (39.), 0:2 Rieger (67.), 0:3 Zormpalas (87.)

FC Offenthal – VfB Offenbach 3:2 (0:2)

Die beiden ersten Chancen nutzten die Gäste auf dem Kunstrasen zu ihren Toren. „Dabei waren wir von Beginn an die dominierende Mannschaft“, sagte Offenthals Abteilungsleiter Marcel Waldmann. „Nach der Pause haben wir uns noch mal gesteigert und die Partie noch gedreht.“ Dennis Lehr erzielte den Siegtreffer zwei Minuten vor dem Schlusspfiff. „Wir haben zudem nach der Pause eine Reihe von guten Chancen ausgelassen, so dass unser Sieg sogar höher hätte ausfallen können“, so Waldmann weiter.

FC Offenthal: Smajic; Brummund, Schmidt, D. Lehr, Piske, Klein, Ferderer, Nuß, Cichutek, Düsünceli, Scheich (Allaw, Dinc, M. Lehr)

VfB Offenbach: Reuswig; Boscovic, L. Lotz, Schenderlein, Mothes, Skeva, A. Aljatari, El Barkani, Y. Aljatari, Sauer, Ünal (Klemenz, Knust, Leggiadro)

Tore: 0:1 El Barkani (3.), 0:2 Sauer (20.), 1:2 Nuß (52.), 2:2 Düsünceli (59./FE), 3:2 D. Lehr (88.) - Gelb-Rot: - / Lotz (82.)

TSV Heusenstamm – Spvgg. Seligenstadt 2:8 (2:4)

Die Gastgeber haben die ersten zehn Minuten völlig verschlafen und lagen schnell mit 0:3 im Hintertreffen. „Dann kam eine Reaktion des Teams und wir sind wieder herangekommen, hatten sogar Chancen zum Ausgleich“, meinte TSV-Trainer Sascha Höhn. Doch der vierte Gegentreffer vor der Pause brachte die Entscheidung. „In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, ist aber etwas zu hoch ausgefallen“, so Höhn.

TSV Heusenstamm: M. Kruck; Hupka, Köhler, Nagel, Knirsch, El Aammari, M. Agnello, Sadikaj, Karampimperis, Krasnici, Vincenzo (Ekici, Scholz, A. Agnello)

Spvgg. Seligenstadt: Schlund; Hefter, Herbert, Hock, Fischer, Wolf, Müller, Nikolov, Janovski, Bahmer , Stier (Kunkel, Sauer, Ernst)

Tore: 0:1 Hefter (3.), 0:2 Janovsky (7.), 0:3 Hock (9.), 1:3 M. Agnello (29.), 2:3 Krasnici (36.), 2:4 Herbert (45.), 2:5 Bahmer (52.), 2:6 Wolf (57.), 2:7 Bahmer (68.), 2:8 Nikolov (75.)

TuS Klein-Welzheim – TSV Dudenhofen 0:2 (0:1)

Zu einem verdienten Erfolg kamen die Gäste. „Bei uns hat es heute nicht so gepasst“, sagte TuS-Abteilungsleiter Axel Winter: „Wir haben nicht an die Leistung vom vergangenen Mittwoch anknüpfen können, die Gäste waren stärker und haben sich verdient durchgesetzt.“ (rjr)

TuS Klein-Welzheim: Raponi; Köppler, Popp, Katsumara, Kramer, Frumento, Eksert, Schorn,Sari, Özdemir, Mayer (Türkoglu, Biljibani)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Witt, Jonas, Borchardt, Ünsal, Usta, Hrbaty, Heinrich, Bepple, Hoppe (Nordquist, Gültekin)

Tore: 0:1 Bepple (34.), 0:2 Heinrich (62.)

