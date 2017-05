Verärgerung vor Finale

Dieburg - In Mosbach treffen morgen (19 Uhr) Viktoria Urberach und der TSV Lengfeld im Endspiel des Dieburger Fußball-Kreispokals aufeinander. Es ist die Neuauflage des Vorjahresfinales. Damals setzte sich die Viktoria nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung mit 3:2 durch.

Beide Mannschaften sind in dieser Saison aus ihren Ligen abgestiegen. Die Viktoria stand schon seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Hessenliga fest. Die Lengfelder erwischte es am vergangenen Sonntag in der Gruppenliga trotz eines 4:3-Sieges beim FSV Riedrode. Für Verärgerung sorgte bei der Viktoria im Vorfeld die Ansetzung des Spiels. Da die Hessenliga früher endete, hätten die Urberacher gerne bereits in der vergangenen Woche gespielt. Das wurde aber abgelehnt. So hatte man nun eine elftägige Plfichtspielpause. Die Urberacher erinnern an das vergangene Jahr, als sie am 25. Mai das Pokalfinale gegen Lengfeld bestreiten mussten. Nur drei Tage später stand das entscheidende Spiel um den Hessenliga-Aufstieg gegen RW Darmstadt auf dem Programm.

„Wir haben die Zeit mit einigen Trainingseinheiten überbrückt“, sagt Co-Trainer Marco Saul. Stefan Kresovic ist bereits im Urlaub, ansonsten können die Urberacher personell aber wohl aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen dominant auftreten und das Spiel bestimmen“, so Marco Saul. „Es geht auch darum, dass wir uns nach der schweren Saison mit einem positiven Gefühl in die Pause verabschieden. Auch weil die Mannschaft in weiten Teilen zusammen bleibt, wäre ein Pokalsieg Gold wert“, meint Saul. (ey)

