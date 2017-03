„Länger als zwei Jahre ist nicht gut“

Offenbach - Die Gruppenliga Frankfurt Ost scheint dringend reformverdächtig. Einige Meinungen von Trainern und Verantwortlichen aus Gruppenliga-Clubs:.

Andreas Humbert, Trainer des JSK Rodgau: „Es gibt keinen Königsweg, da zu viele unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Fakt ist: Die Klubs in Büdingen und Gelnhausen betreiben weniger Aufwand in der Jugendarbeit als in Offenbach. Entsprechend weniger gute Spieler kommen zu den Senioren. Außerdem gehen alle von einer Landflucht aus. Frankfurt wächst, die Einwohnerzahlen der Kreise Gelnhausen und Büdingen sind bestenfalls stagnierend. So gesehen ist das Problem deutlich vielfältiger und beschränkt sich nicht nur auf den Fußball.“

Patrick Ihlefeld, Abteilungsleiter Fußball der SG Rosenhöhe: „Man spielt in dieser Liga fast immer um den Klassenerhalt, wir haben uns an diese Ungewissheit wegen der unklaren Zahl der Absteiger gewöhnt. Das ist noch besser, als eine Aufstiegsrunde der Kreisoberliga-Meister einzuführen - das wäre die totale Katastrophe. Das kennen wir durch den verpassten Aufstieg der Kickers gegen Magdeburg 2015 nur zu gut. Der Meister muss immer aufsteigen, sonst wird der Fußball ad absurdum geführt. Eine Offenbacher Gruppenliga klingt spannend.“

„Fünf Absteiger sind äußerst fragwürdig“

Roger Weih, Vorsitzender der SG Germania Klein-Krotzenburg: „Einerseits ist die Gruppenliga sportlich attraktiv, und es sind vor allem viele Vereine aus der Offenbacher und Hanauer Region in der Liga. Andererseits sind fünf Absteiger bei 17 Mannschaften überaus fragwürdig. Wir sind 2014/15 mit 42 Punkten direkt abgestiegen, während der Hamburger SV mit 27 Punkten die Bundesliga gehalten hat. Weniger Absteiger wären wünschenswert. Eine reine Offenbacher Klasse würde das Niveau verwässern.

Ich sehe da eher ein Punktesystem als angemessen. Die Kreisverbände, die in den letzten Jahren am erfolgreichsten waren, also Offenbach und Hanau, sollten je einen direkten Aufsteiger liefern, während Büdingen und Gelnhausen eine Relegation austragen könnten. Somit gäbe es drei Absteiger und drei Aufsteiger. Die Spielklasse sollte, je nach Absteigern aus der Verbandsliga Süd, mit 17 oder 18 Mannschaften durchgeführt werden. So könnte man die Klasse unaufgeregter gestalten.“

Siggi Herth, Spielausschussvorsitzender von Kickers Oberts-hausen: „Mit der Gruppenliga Frankfurt Ost tut man sich keinen Gefallen. Wir haben nichts von weiten Fahrten in die Kreise Büdingen und Gelnhausen, die Klubs dort haben nichts von uns. Das verursacht hohe Kosten und bringt keine Zuschauer. Da muss man sich als Meister der Kreisoberliga überlegen, ob man überhaupt nach oben will. Wir haben es im Sommer sportlich geschafft, hätten aber nicht geheult, wenn wir weiter in der für uns attraktiveren Kreisoberliga Offenbach hätten spielen können. Mehr als zwei Jahre sollte man nicht in dieser Liga verbringen – das bringt nichts. Es sei denn, man zieht sie künftig enger.“ - app

Quelle: op-online.de