Lang trainiert Hanau

Hanau – Die Handballerinnen der HSG Hanau haben in Arno Lang einen Trainer für die nächste Saison gefunden.

Der 51-Jährige, der zuletzt bis Januar 2018 fünf Jahre lang die Frauen des TSV Griedel in der Landesliga Mitte trainierte, kennt schon einige Hanauerinnen, die er von 2011 bis 2013 bei der HSG Maintal trainiert hatte. Nach einem Kennenlerntraining wurden sich Lang und das Team einig, es in der nächsten Saison zusammen versuchen zu wollen. Und das voraussichtlich in der Bezirksoberliga, denn der Meister wird wegen des größeren Aufwands wohl auf den Aufstieg in die Landesliga verzichten. „Die Tendenz geht da hin“, bestätigte Aktivenwart Reiner Kegelmann. Nachrücker wäre Vizemeister HSG Rodgau II. mos.

Quelle: op-online.de